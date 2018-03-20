Ford, yönetim kurulu üyelerinin yeni görev dağılımını duyurdu

Ford'un Yönetim Kurulu Başkanlığına Yıldırım Ali Koç ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Steven Robert Armstrong getirildi.

Ford tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:

“Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 19.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Yıldırım Ali Koç’un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Steven Robert Armstrong’un getirilmelerine karar verilmiştir.

Bu vesileyle Yönetim Kurulu’muz; Başkan Sn. Yıldırım Ali Koç, Şeref Başkanı Sn. Mustafa Rahmi Koç, Başkan Yardımcısı Sn. Steven Robert Armstrong, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Haydar Yenigün, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Başyardımcısı Sn. Lisa Katharine King, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali İhsan İlkbahar, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Osman Turgay Durak, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Birgit Annelies Behrendt, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. William Richard Periam, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Joseph Bakaj, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Roelant Christiaan de Waard ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Leonard Martin Meany’den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu’nun görev dağılımının Ticaret Sicili’nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesi karara bağlanmıştır.”

DHA