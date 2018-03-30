‘HGS sistemi çalışmıyor nakit verin’ iddiasına açıklama yok

Osmangazi Köprüsü'nde 'HGS sistemi arızalı' diyerek vatandaştan nakit para veya kredi kartı istendiği iddia edildi. Köprünün işletmecisi Otoyol AŞ sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Açıklama yapamıyoruz Karayolları'na sorun" dedi.

Osmangazi Köprüsü'nden geçen vatandaşlara son zamanlarda sıklıkla HGS sisteminin bozuk olduğu söyleniyor ve bu yüzden ödemeleri nakit yapmaları isteniyor. Son olay vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün başına geldi. Aracıyla köprüden geçen Bingöl'e HGS sisteminin arızalı olduğu söylendi ve bu yüzden ödemesini nakit olarak yapması istendi. Bingöl attığı tweetle duruma tepkisi dile getirdi. Nakitle alınan ödemeler Otoyol AŞ’nin hesabına direkt geçerken HGS ile yapılan geçişler belli bir süre sonra Karayolları vasıtasıyla şirketin hesabına yatırılıyor.

Bu Osmangazi köprüsünü işletenler, vatandaşın HGS'si dolu olduğu halde sistem sorunu var deyip parayı tahsil etme derdine düşmüş.

Haddinizi bilin!

Geçende geçmeyende yeteri kadar para ödüyor size zaten! — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) March 29, 2018

Geçen sene ise köprüde HGS'nin okuduğuna işaret olan bariyer açılmasına rağmen bir vatandaştan nakit para istendi. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Konuyla ilgili olarak sozcu.com.tr'nin sorusu üzerine Otoyol AŞ'den açıklama yapıldı. Otoyol AŞ'den yapılan açıklamada HGS sisteminin bozuk olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmazken, “Projemize yönelik tüm bilgilendirmeler İdare sıfatıyla KGM (Karayolları Genel Müdürlüğü) tarafından yapılmaktadır. Bu konuda da KGM'ye başvuru yapılması halinde detaylı bilgi kendilerinden alınabilir” dendi.

İşte Osman Gazi Köprüsü Geçiş fiyatları;