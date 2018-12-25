İşsizlik maaşına kaç lira zam geldi? 2019 işsizlik maaşı kaç lira?

İşsiz kalanlar için önemli bir geçim kaynağı olan işsizlik maaşları da yeni yılda yükseliyor. 2019'da işsizlik maaşı kaç lira olacak sorusu merak ediliyor. Asgari ücretin zamlanmasının ardından araştırılan işsizlik maaşı zammı hakkında detaylar şu şekilde...

Yeni yılda yapılacak zam artışlarıyla birlikte işsizlik maaşı da artacak. 2019’da Asgari ücretin net asgari ücret yüzde 26,05 zamlanmasıyla en düşük işsizlik maaşı 1015, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 30 TL’ye çıkacak.

İŞSİZLİK MAAŞI 2019’DA KAÇ LİRA OLACAK?

Hali hazırda 805 TL olan en düşük işsizlik maaşı 2019 yılında 1015 TL’ye yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı ise 1611 TL’den 2 bin 30 TL’ye çıkacak. İşsizlik maaşı alabilmek için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sürekli çalışmak gerekiyor. İşsizlik maaşı, çalışırken alınan son 4 aylık ortalama ücretin % 40’ı baz alınarak işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan bir sigortalı çalışanın uğradığı gelir kaybını önlemek ya da en aza indirmek adına, kendisinin ve aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devlet tarafından ödenen maaştır. Belirli şartları yerine getiren işsizler bu maaşı almaya hak kazanır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre;

– İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulmalıdır. Başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılamayacaktır.