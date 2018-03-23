Kapalıçarşı’da dolar ve altın sessizliği!

Doların rekor kırdığı günler hareketli olan Kapalıçarşı'da artık sessizlik hakim. Esnaf vatandaşın yüksekten dolar alma alışkanlığını terk ettiğini söylerken bir esnaf 35 yıldır böyle bir tablo görmediğini anlattı.

Dolar dün gece tarihi rekorunu kırdı. Rekorun ardından sozcu.com.tr olarak İstanbul’daki Kapalıçarşı esnafını ziyaret ettik.

DOLAR VE ALTIN’I ANLAMIŞ DEĞİLİM

Dolar ve altın piyasasının kalbi olarak değerlendirilen Kapalıçarşı esnafı dolardaki bu denli yükselişin piyasada büyük bir durgunluğa neden olduğunu söylüyor. Yıllardır bu işi yapan esnaf, eskiden Türk vatandaşların dolar yükselirken aldığını ancak şuan alan bir kişinin bile olmadığını belirtti.

’35 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM ANLAMADIM’

İsmini vermek istemeyen 35 yıllık tüccar, “Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum. Ancak hala bugünkü dolar ve altın işini anlamış değilim. Dolar ve altında bir hareketlilik var ama bu sefer ki hareketlilik Kapalıçarşı esnafına kötü yansıdı. Şuan ne dolar ve altın alan var. Ne de elindeki dolar ve altını satan.” ifadelerini kullandı.

DOLAR/ TL NE KADAR?

Peki şuan dolar/TL fiyatı ne kadar? Dolar/TL gece tarihi rekor olan 4.0375’i gördükten sonra bu sabah gevşeyerek 3.9653 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 4.90’ı aşarak tarihi rekorunu kırdı. Gram altın da 170’nin üzerine çıkarak rekorunu tazeledi.

EN FAZLA TÜRK LİRASI ETKİLENDİ

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan Trump'ın kararının ardından gelişmekte olan ülkeler para birimleri arasında en fazla Türk Lirası'nı etkilediğini söyledi.Erkan Türk Lirası'nın kayıplarını toparlamada sorunlar yaşadığını söyledi.

EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN BİRİM

DNG Danışmanlık'tan Fatih Keresteci, TL'nin en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi olduğunu söyleyerek, “Asya saatlerinde olduğundan dolayı Japon yatırımcıların yüksek faiz farkından yararlanmak üzere aldıkları Japon yeni/TL kısa pozisyonları kapatmaya hücum ettiklerini söyleyebiliriz. Yani, bir süre önce esprili bir şekilde adlandırılan ‘Japon ev hanımlarının' pozisyonlarına yönelik bir atak ile karşı karşıya olabiliriz. Japon borsalarındaki sert düşüş nedeniyle risk iştahındaki azalma da bu görüşümüzü teyit ediyor” dedi.