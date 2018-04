Kentsel dönüşüm mağdurları Ankara’ya gidiyor

İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Kocaeli’nde kentsel dönüşüm sorunu yaşayan 60 mahallenin 85 temsilcisi yaşadıkları sorunlarla ilgili topladıkları imzaları TBMM’ye iletmek üzere İstanbul’dan yola çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar yıllardır çözülemeyen tapu ve riskli alan sorunlarının çözülmesini istedi.

Mahalleler Birliği çatışı altında bir araya gelen 60 mahallenin temsilcileri sorunlarını ve taleplerini anlatmak üzere TBMM'deki siyasi partilerle, Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşme kararı aldı. 5 temel talep çerçevesinde toplanan imzaları Ankara'ya götürecek Mahalleler Birliği temsilcileri, Fatih Saraçhane'deki İBB binası önünden Ankara'ya uğurlandı. Mahalleler Birliği adına yapılan açıklamada 5 talep şöyle sıralandı:

“Kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen 6306 Sayılı Kanun'un ‘Mahallerimizin, yerleşimlerimizin rant amaçlı tasfiye edilmesinin' bahanesi kılınmasın, ‘Riskli Alan' kararlarında bilimsel esaslara uyulsun. Kontrolsüz inşaat uygulamalarına son verilsin. 33 yıldır her seçim döneminde uygulanacağı vaat edilen 2981 Sayılı Kanun ve bu kanundan doğan haklarımız güvenceye alınmadan kaldırılmasın. Her ölçekte planlama faaliyeti, rant odaklı olmaktan çıkarılsın. Her tür ‘kentsel dönüşüm projesi', etkilenecek yerleşimcilerin rızası alınmadan yapılmasın.”

Açıklamanın ardından Mahalleler Birliği'nden 6 temsilci de İBB yetkilileri ile görüştü. Daha sonra 85 mahalle temsilcisi otobüslerle Ankara'ya doğru yola çıktı.