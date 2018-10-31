Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği takmak zorunlu mu? İşte cezası…

Havaların soğuması ile birlikte kış lastiği uygulaması da başlıyor. Her araca kış lastiği takmak zorunlu mu merak edenler araştırmalarına devam ediyor. Peki kış lastiği ne zaman takılır, cezası ne kadar?

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, sürücülerin kış lastiğini sadece çekici tekerlerde kullanma hatasına düşebildiğini belirterek, “Taşıtlarda arkadan kayma oldukça tehlikelidir.” dedi. İşte kış lastiği uygulaması hakkında merak edilenler…

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILMALIDIR?

Bayrakçeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel tasarlanmış desenleri bulunan lastiklerin kış lastiği olarak tanımlandığını söyledi.

Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlarda 1 Aralık-1 Nisan arasında kış lastiği kullanılmanın zorunlu olduğunu hatırlatan Bayrakçeken, şöyle devam etti:

“Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin ayrıca seyir sırasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamaz.”

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kış lastikleri özel karışımı sayesinde 7 derecenin altındaki hava şartlarında sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini koruyor ve sürüş emniyeti sağlıyor. İçeriğindeki yüksek silika oranıyla ıslak zeminde sürüş emniyetini artırıyor. Karlı, erimiş ve çamurlu yüzeylerde yaz lastiklerine göre çekiş gücünde yüzde 25´e varan avantaj sağlıyor.