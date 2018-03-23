Mehmet Şimşek: Faizler yükselecek borç almayın

Uludağ Ekonomi Zirvesinde Konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek şirketlerden borç almamasını istedi. Şimşek yaptığı açıklamada "Faizlerin yükseleceği bir döneme giriyoruz, mümkünse borç almayın" dedi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Capital ve Ekonomist dergilerinin hayata geçirdiği Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılısında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Ekonomiden güvenliğe kadar birçok alanda ihtiyacı var. Türkiye Avrupa'nın ticaret ortağı. 160 milyar dolardan fazla ticaret ilişkimiz var. Güvenlik açısından da Türkiye'ye ihtiyacı var. Avrupa Birliği hala bizim ilham kaynağımız” dedi. Şimşek, doların 4 lirayı aştığı saatlerde hane borçlanması ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Şimşek, “Dövizle borçlanmayı yasakladık. İyi ki de yasaklamışız”

SAKIN BORÇLANMAYIN

Şimşek, sanayi şirketlerinden mümkünse borç almamalarını istedi. Şimşek, “Faizlerin yükseleceği bir döneme giriyoruz, mümkünse borç almayın” dedi. Kaynak ihtiyacı olan şirketler için Şimşek’in önerisi ise borç yerine ortak almak, sermaye piyasalarına çıkmak. Şimşek, Türk Lirası’na ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, “TL’deki değer kaybının sürekli devam etmeyeceğini düşünerek enflasyonun tek haneye ineceğine inanıyoruz. Türk Lirası’ndaki değer kaybı kısmen ekonomi ile kısmen de bizde ve dışarıdaki siyasi gelişmelere bağlı” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşmasından bazı satır başlıkları:

Büyük şirketlerin borçlanmasına sınır getireceğiz.

Hane döviz borçlanmasını iyi ki yasaklamışız.

Türkiye'ye yatırım arttı.

Savunma sanayisinde dışa bağımlılığımız yüzde 32'lere düştü hedef yüzde 20'ye düşürmek.

Enerji sanayisinde hedefimiz yüzde 75 yerlilik.

194 milyar dolar Türkiye'ye doğrudan yatırım geldi.

İnovasyon sıralamasında dünyada 19'uncu sıradayız.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 11 milyon katılımcıya ulaştık. Çok ciddi kaynak topladık. Bu kaynaklar yatırıma gidecek.