SGK eksik gün bildirimi ne demek? İşte SSK eksik gün nedenleri…

SGK Eksik gün bildirimi nedir? SGK eksik gün nedenleri açıklamaları, Eksik gün nedenleri? Eksik gün nedeni 13 ne demek? SSK eksik gün bildirimi ne zaman ve nereye yapılır? Tüm detaylarıyla haberimizde...

Eksik gün bildirimi, işverenin çalışanları 30 günden az çalışmaları durumunda, kişi bazında kaç gün eksik geldiklerinin, neden gelmediklerinin, günlük prime esas kazançlarının bildirildiği evraktır. Eksik gün formu ve eki ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir.

Bilindiği gibi kimlerin eksik gün bildirimi yapması gerektiği ve hangi eksik gün kodları için sgk eksik gün bildirim formu verilmesi gerektiği 5 Aralık 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelikle yeniden belirlenmiştir. 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren eksik gün bildirimlerinde de değişiklik olmuştu. SGK eksik gün bildirimi yapılan durumlar şöyle açıklanmıştır:

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİMİ NEDİR? KİMLER EKSİK GÜN BİLDİRİMİ YAPMAK ZORUNDADIR?

İşverenler yanında çalıştırdıkları sigortalı kişilerin prim günü, hizmet bilgisi ve çalışma gün sayısını içeren aylık prim ve hizmet belgesini her ayın 30'una kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na elektronik ortamda bildirmek zorundadırlar. Mesela 2018/Mart ayında çalışan sigortalınızın aylık prim ve hizmet belgesini 23.02.2018 tarihine kadar vermeniz gerekir.

SSK EKSİK GÜN NEDENLERİ NELER?

1-İstirahat

3-Disiplin cezası

4-Gözaltına alınma

5-Tutukluluk

6-Kısmi istihdam

7-Puantaj kayıtları

8-Grev

9-Lokavt

10-Genel hayatı etkileyen olaylar

11-Doğal afet

12- Birden fazla (eksik gün sebebi birden fazla ise bu kodla bildirmeniz gerekir. Hem hastalıktan raporlu olması hem de kısmi istihdam olması gibi )

13-Diğer

15-Devamsızlık

16-Fesih tarihinde çalışmamış

17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

18-Kısa çalışma ödeneği

19-Ücretsiz doğum izni

20-Ücretsiz yol izni

21-Diğer ücretsiz izin

22-5434 SK ek 76, gm 192

EKSİK GÜN BİLDİRİMİ NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Eksik gün bildirimi yapmanız gerekiyorsa her ay için bildirimi eksik gün bildirimi formu ve eksik gün nedenini gösteren belge ile takip eden ayın 23'üne kadar bağlı bulunduğunuz SGK'ya;

Elden ya da posta yolu ile göndermeniz gerekmektedir.

SGK EKSİK GÜN 13 NEDİR?

SGK eksik gün nedenleri 13 yönetmelikte belirtilmeyen eksik gün nedenlerinden birisi ile 30 günden az çalışan sigortalı için SGK'ya eksik gün bildiriminde kullanılan sgk eksik gün kodlarindan birisidir. Eksik gün nedeni 13 diğer nedenler ile eksik gün bildirimi yapması gereken işverenin eğer işyerinde çalışan sayısı 10 dan az ise eksik gün bildirimini yapması zorunludur.