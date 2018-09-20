Son dakika: Yeni Ekonomi Programı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Programın başlığı 'Dengelenme, disiplin, dönüşüm' olarak tanımlandı. Hükümetin 2018 büyüme beklentisi yüzde 3.8, 2019 beklentide yüzde 2.3 oldu. Enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 20.8 oldu.

İşte Bakan Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:

Bugün burada 2019 ve 2021 yılları arasında programın ötesinde, bir politikalar değişiminin lansmanı için bir aradayız.

Bir çok paydaşın katkı vererek ortaya koyduğu bir OVP oldu. Bugün bu resme bakarken 2002 yılından 2013 yılına kadar bir çok alanda önemli atılımlar gerçekleşti.

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2002 yılında 3600 dolar olan milli gelir üç katına çıktı.

Bu büyüme sadece kamu eliyle değil aynı zamanda özel sektör kanallarıyla yayınlanmıştır. Sonrasında neler oldu. Türkiye 2013 yılından bu yana baktıktan sonra çok büyük iç ve dış sınamalara maruz kaldık.

Hepimiz geleceğimize güvenli bir şekilde bakar hale geldik.

“GEREKLİ POLİTİKA VE TEDBİRLERİ HEP BERABER HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Tüm süreçlerde her zaman millete gittik ve art arda pek çok seçimle karşı karşıya kaldık. Başkanlık sistemi ve 24 Haziran seçimleriyle birlikte halkımızdan güçlü bir yetki aldık. Dünyanın derin siyasi ve ekonomik kırılmalardan geçtiği, ekonomik yaptırımların silah gibi kullanıldığı bir dönem.

Tüm zorluklardan ülkemizi güçlenerek çıkarmamız için bu güçlü programı hayata geçireceğiz.

Gerekli politika ve tedbirleri hep beraber hayata geçireceğiz. Ekonominin güçlü yanlarını da zayıf yanlarını da biliyoruz.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU

Bu yıldan başlayarak 2019 ve 2020'de ekonomik dengelenme yaşıyoruz. 2018 büyüme beklentisi yüzde 3.8, 2019 beklentide yüzde 2.3. İkinci prensip ise disiplin. Disiplinden temel kastımız dengelenmenin kamu maliyesi ile desteklenmesi. Değişimde temel hedefimiz, bundan sonra yapacağımız, ülkemizin, uzun vadeli ihracatının artmasını sağlayacak katma değerli alanlara yoğunlaşmasıdır.

Büyümeyi sürdürülebilir ve sağlıklı bir çizgiye oturtacağız. 2020 yılında yüzde 3.5, 2021'de yüzde 5 büyümeyi sağlayarak sağlam temeller üzerine inşa etmek temel amacımız.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Enflasyon noktasında bakarsak burayı net ifade etmemiz lazım. Merkez Bankası fiyat istikrarı noktasında elindeki araçları bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecek. Enflasyonla mücadelede başarılı olmak için bu yeterli değil.

Toplum genelinde desteğe ihtiyacımız var. Yeniden yapılandırılmış finansal istikrar ve kalkınma komitesi hayata geçirilecek.

Ürün gözetim mekanizması ve tarımda milli birlikle birlikte gıda enflasyonu ile çok daha etkin bir mücadele olacak.

Ürün izleme mekanizması gibi birçok aksiyonla enflasyon hedefi 2019’da yüzzde 15.9, 2020’de yüzde 9.8, 2021'de yüzde 6.

İŞSİZLİK BEKLENTİSİ

Yeni Ekonomi Programı’nda işsizlik beklentisi hedefleri ise 2018’de yüzde 11.3, 2019 için yüzde 12.1, 2020 için yüzde 11.9 ve 2021 için yüzde 11.8 olarak açıklandı.

KAMU MALİYET VE DENETİM OFİSİ KURULUYOR

Kamu Maliyet ve Dönüşüm Ofisi kuruluyor. Buradaki ekibimiz kamudaki işleyişten farklı çalışacak. Diğer bakanlıklarla birlikte çalışma kültürünü geliştirecek. Sürekli sahada olacak, bu ekip.

Tasarruf faaliyetleri için hedeflere yönelik yol haritaları hazırlayacak ve raporlayacak. Bu ekibimiz 76 milyar TL'lik hedef ile yetinmeyecek. Bu zamana kadar gündeme gelen şeyleri engelleyecek.

İhalesi yapılmamış projeler cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi askıya alınacak. Kamu özel işbirliği ve finansal açıdan verimli olmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek.

Vergide etkin tahsilat için vergi süreçlerinde önemli iyileştirmeler ve etkinliği kalmamış olan indirimleri kaldıracağız.

Faiz dışı fazla hedefi yüzde 1.3 oldu. Bütçe açığını yüzde 2'nin altında tutma hedefini gerçekleştirmiş olacağız.

Mücadele vereceğimiz iki temel alan daha var. Enflasyon ve cari açık. Yatırımlarda öncelikleri vereceğimiz cari açık, ilaç, ara ürün kimya ve petro kimya yazılım sektörleri bu mücadelenin öncelikli yatırım alanlarından olacak. Teknoloji ve ar-ge yatırımları farklı şekillerde hayata geçirilecek.

Küresel değer zinciri bakış açısıyla adım adım hayata geçirilecek.

Yeni bir başarı hikayesi olarak kısa vadede güven verecek. Bu noktada baktığımızda yeni ekonomi programımız daha öncekilerden farklı. Bazı aksiyonlarının detaylarını vermek istiyorum.

Burada anlattıklarımız ve ekranda gördüklerimiz programı farklılaştıran örnekler. Gece gündüz çalışarak bakanlığımız strateji bütçe başkanlığı özel sektördeki tüm paydaşların yoğun çalışmasıyla ortaya çıktı.

“REEL SEKTÖRÜ FİNANSE ETMEYİ TEMİN ETMEK ÖNCELİĞİMİZDİR”

Ancak son dönemdeki ekonomik zorluklar nedeniyle reel sektör firmalarımızın birçoğunun problemler yaşadığını biliyoruz. Reel sektörü finanse etmeyi temin etmek önceliğimizdir. Bunu sağlamak istihdam ve vergi gelirleri açısından kaçınılmazdır. Bankaların aktif kaliteleri için hızlı bir şekilde mali bünye değerlendirme çalışmaları başlayacak.

Gerekli görüldüğü takdirde bankacılığın mali yapısı güçlendirilecek. Böylece yapılandırmalar güçlenecek.

Ayrıca bunların yanında Türkiye Kalkınma Bankası'nın görev alanını genişleterek etkin ve dinamik yapılandırılmış bir bankaya dönüştürüyoruz. Emlak Bankası gayrimenkulün finansmanını yapacak.

Cari açık hedefimiz 2018 yılında yüzde 4.6, 2019’da yüzde 3.3, 2020’de cari açık hedefi yüzde 2.7.

Bu program kapsamında açıkladığımız eylemlerden sorumlu bakanlığımız maliyet analizlerini ve uygulama takvimini bizlerle koordinasyon içinde hayata geçirecek, YEP'in uygulama takvimi üçer aylık dönemlerde eylemlerin gelişimini takip edecek. Sürecin zamanında ilerlemesine ilişkin adımları atacak.

2021 yılına kadar 2 milyon istihdam oluşturulmuş olacak. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum.