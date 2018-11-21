Tariş zeytinyağı alım fiyatını 17 lira açıkladı

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2018 - 2019 kampanya döneminde sızma yağın kilogramında alım fiyatını 17 lira olarak belirlediklerini ifade etti.

Sürek, yaptığı açıklamada, geçen yıl başarılı bir alım kampanyası yürüttüklerini, hem alım hem satışlar yönünden sezonu memnuniyet verici sonuçlarla tamamladıklarını belirtti.

Bu sezon ise geçen ay ön avans fiyatı ile başlayan alım kampanyasının ardından piyasadaki gelişmeleri titizlikle izlediklerini bildiren Sürek, şunları kaydetti: “Bu yıl da bölge, ülke ve dünya üretimi ile fiyat oluşumları dikkate alınarak titiz değerlendirmeler sonucunda sızma zeytinyağına 17 lira fiyat belirledik. Kurumun tüm olanaklarını en iyi şekilde değerlendirerek üreticiyi de memnun etmeyi hedefledik. Bu fiyatla birliğimiz, üretici ortaklarımızın mağduriyetini önleyerek onların yanında yer aldığını göstermiştir. Tek bir amacımız var. Dalgalı ve zaman zaman belirsiz olan zeytinyağı piyasasında üreticimizin ürününü en iyi şekilde değerlendirmek ve kazancını artırmaktır. Tariş'in açıkladığı fiyatın sadece ortaklarına değil, tüm üreticilere olumlu yansıması dileğindeyiz.” Sürek, 2018-2019 zeytinyağı alım kampanyasının birlik imkanlarıyla yürütüleceğini de kaydetti.

AA