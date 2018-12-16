‘Ucuz tatil için erken rezervasyon yapın’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, erken rezervasyondan yararlanılırsa 2019’da % 40-50 arasında değişen oranlarda indirimli tatil yapılabileceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, az yer ayrılması ve kurlardaki yükseliş nedeniyle gelecek yıl en az yüzde 40 daha pahalıya tatil yapması beklenen yerli turiste “Erken rezervasyon yaptırın” tavsiyesinde bulundu. Ersoy, “2016 ve 2017'de fiyatlar düşüktü. Ama 2019 itibarıyla benim tavsiyem Türk turistin erken rezervasyondan yararlanması çünkü fiyatlar ortalama bir kurla hesap ediliyor. Hem döviz bazında hem de kur bazında fiyatlar arttığı için 2019'da fiyatlar çok pahalıymış gibi algılanabilir. Ama erken rezervasyondan yararlanılırsa tesisine göre yüzde 40, yüzde 50 oranında değişen indirimler var'' dedi.

BİLETİ DE ERKEN ALIN

TBMM'deki bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Ersoy, “Türk misafirler özellikle iç hatlarda kesinlikle pahalı uçmuyor, iç hattaki hava yollarının tamamına yakını sübvanse ile uçuruyor. Son dakikaya kalırsanız, ortalamanın üzerinde bir fiyatla satın alıyorsunuz ama birkaç hafta önceden alırsanız fiyatlar mil bazındaki Avrupa'nın da çok çok altında” diye konuştu.

Oteller için de erken rezervasyon tavsiye eden Bakan, “Otellerde 2016 ve 2017'de fiyatlar çok alttaydı. 2018 itibarıyla bir çıkış başladı ve hâlâ döviz bazında kıyasladığınız zaman Türklere verilen fiyatlar yabancı turistlerin altında gerçekleşti. Ama 2019'da benim tavsiyem erken rezervasyondan yararlanılması. Çünkü Türk turist için ortalama bir kurla hesap yapılıyor” dedi.

‘İNDİRİMLERİ YAKALAYIN'

2019 yılı için fiyat artışlarına da değinen Ersoy, “Fiyat artışlarının yüksek gözükmesindeki ana sebepler, hem döviz bazında, hem de kur bazında arttığı için 2019'da fiyatlar çok pahalıymış gibi algılanabilir. Ama erken rezervasyondan yararlanılırsa yüzde 40, yüzde 50 tesisine göre değişen indirimler var, erken rezervasyon yaptıran indirimden yararlanır, fiyat artışlarından da etkilenmemiş olur” diye konuştu.