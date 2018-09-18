Türkiye’nin eski ayakkabı markalarından Yeşil Kundura, konkordato başvurusunda bulundu.

Yeşil Kundura Sanayi AŞ, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Mahkeme, şirkete yönelik yeni haciz yapılmasını yasakladı. Şirkete üç ay geçici mühlet veren mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi ve onayı için de iki kişilik konkordato komiseri atadı. Üç ay geçici mühlet verilen şirket faaliyetlerinin denetimi için de iki kişilik konkordato komiser heyeti atandı.

1948 YILINDI KURULDU

Yeşil Kundura'nın temelleri Yeşil Kardeşlerin açtığı ilk ayakkabı atölyesinde 1948 yılında atılmıştı. Dönemin şartlarına göre ayakkabının her aşaması için ayrı bir titizlik ve incelikle çalışan firma 1960 yılında fabrikasyon üretime başlamıştı. Bu aşamadan sonra büyük çaplı üretimler gerçekleştiren Yeşil Kundura, üretimden dağıtımına kadar sektörün her alanında faaliyet gösteriyordu.