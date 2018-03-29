KOBİ’ler, sınır ötesi e-ticaret ile büyüyecek

Önümüzdeki 2 yıl içerisinde 3,4 trilyon Dolarlık hacme ulaşması beklenen e-ticaret endüstrisi, sınırların ötesine geçmek isteyen işletmelere önemli fırsatlar yaratıyor. Türkiye'nin 350 milyar TL olan 2023 e-ticaret hedefine ulaşmasının tek yolunun KOBİ’ler olduğunu söyleyen KargomKolay.com’un Kurucusu Dr. Önder Türker, yurtdışı kargo maliyetlerini azaltmanın yarattığı rekabet avantajına dikkat çekiyor.

Son birkaç yılda önemli büyüme rakamlarına ulaşan sınır ötesi e-ticaret, her geçen yıl artan hacmiyle geleneksel yöntemlere meydan okuyor. Küresel e-ticaretin hacmi son 4 yılda 630 milyar Dolar'dan 1,6 trilyon Dolar'a ulaşırken, sınır ötesi e-ticaretin hacminin ise 2020 yılına kadar pazar değerini 3,4 trilyon Dolar'a çıkaracağı düşünülüyor. Türkiye’nin 2018 e-ticaret hedefinin 170 milyar TL, 2023 hedefinin 350 milyar TL olduğuna dikkat çeken KargomKolay.com'un Kurucusu Dr. Önder Türker, bu rakamların yakalanmasında, Türkiye ihracatının yüzde 60'ını gerçekleştiren küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük bir öneme sahip olduğunu söylüyor.

E-TİCARETLE SINIRLARIN KALKMASI BİR FIRSAT

Ülkemizin konumunun ve sahip olduğu ürün çeşitliliğinin Türkiye'ye sınır ötesi e-ticaret konusunda büyük bir avantaj sağladığını anlatan Önder Türker, e-ticarette Avrupa çapında en hızlı büyüme kaydeden pazarlardan biri olan Türkiye'de e-ihracatın istenilen seviyelere gelebilmesi için KOBİ'lerin sektöre katılım oranlarının artırılması gerektiğine vurgu yapıyor. Sınır ötesi e-ticaret yapan KOBİ'ler için yurtdışına gönderi gerçekleştirmenin her geçen gün daha kritik bir öneme ulaştığını belirten Türker, “E-ticaretin sınırları kaldırması, ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler için eşi bulunmaz bir fırsat. Artık KOBİ'ler, ister Çin'e, ister ABD'ye olsun dünyanın en uzak noktalarına kolaylıkla ulaşabiliyor. Ancak yurtdışı kargo gönderim ücretleri, KOBİ'lerin önündeki en önemli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında güvenlik ve zamanında teslimat gibi unsurlar da, e-ticaret siteleri açısından oldukça önemli kriterler. Bir kullanıcının aynı e-ticaret sitesinden bir kez daha alışveriş yapması için bu iki unsurun eksiksiz bir şekilde sağlanması şart. Dolayısıyla tam bu noktada seçilecek operasyon şekli öne çıkıyor. Çünkü maliyet, güvenlik ve zamanında teslimat üçgeninden alnı ak bir şekilde çıkabilmek için doğru lojistik firmalarıyla çalışmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KargomKolay, KOBİ'LER İÇİN EN UYGUN SEÇENEĞİ BULUYOR

Onlarca lojistik firması arasından işinize en uygun seçeneği belirleyebilmek için KargomKolay.com'u kullanmanın, zamandan tasarruf sağladığının altını çizen Önder Türker, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Günümüzde, dışarıdan yemek söyleyeceğimiz zaman tüm restoranların internet sitelerini tek tek ziyaret etmek yerine, bunların hepsini tek bir siteye girerek görebiliyoruz. Aynı şey nakliye hizmetleri için de geçerli. Örneğin Çin'den getirteceğiniz ya da Almanya'ya göndereceğiniz bir ürünü en hızlı ve en ucuz şekilde hangi firmanın taşıyabileceğini görebilmek, size hem zaman hem de maliyet avantajı sağlar. Biz de KargomKolay.com ile bunu yapıyoruz. Yurtdışı kargo hizmeti, çok alındığında ucuzlaşan bir hizmet. KargomKolay gibi toptancılardan bu hizmeti aldığınızda, kurumsal müşteri fiyatlarına ürünlerinizi taşıtabiliyorsunuz. Daha da önemlisi, binlerce gönderi yapan bir firmanın tecrübesinden çok hızlı bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. KargomKolay, müşterilerine büyük hizmetler sunarak tecrübelerini aktarıyor, islerini kolaylaştırıyor.Her işte olduğu gibi, yurtdışı kargo taşımacılığı alanında da ülkeye ve servis şekline göre uzmanlaşmış uluslararası kargo firmaları bulunuyor. KargomKolay, uluslararası tüm kargo taşıma şirketleri ile çalıştığı için, dünyayı çeşitli bölgelere ayırmış durumda. Sizin gönderinizin içeriğine, aciliyetine, gideceği ülkeye ve bütçenize göre çok çeşitli seçenekler de sunabiliyor.”