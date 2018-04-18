24 Haziran tarihinin sırrı ‘Karşılıklı fesih yetkisinde’ mi

AKP ve MHP, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 24 Haziran'a yapılması üzerinde anlaştılar. Peki bunun siyasete etkisi ne olur? Neden 24 Haziran tarihi seçildi ? İşte senaryolar...

Ankara siyasi kulislerinde seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinde, mevcut Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilememesi halinde, “B planını işletip”, seçimleri yeniletmek olabileceği konuşuluyor. Şöyle ki;

* AKŞENER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUR, AMA İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERE KATILAMAZSA;

24 Haziran tarihi, siyasete geçen yıl giren İyi Parti için, milletvekili seçimlerine katılmama riski doğurdu. Yüksek Seçim Kurulu’nun, Seçim Kanunu’nun 36. maddesindeki “seçimlere katılmak için illerin en az yarısında seçimlerden altı ay önce teşkilatlanmış olmak ve büyük kongresini yapmak” şartını gerekçe göstererek, İyi Parti’yi seçimlere sokmayabileceği kulislerde dillendiriliyor.

Ancak İyi Parti seçimlere katılsa da, katılamasa da, Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığında herhangi bir sorun yok. Akşener, 100 bin imza topladığı anda Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.

* HDP BARAJI GEÇEMEZSE

AKP-MHP ittifakının “B planının” ikinci şartı, son dönemde vekillerinin bir kısmı ve seçilmiş belediye başkanları yargı ile başı dertte olan HDP’nin, yüzde 10 seçim barajını aşmaması.

Bu durumda, İYİ Parti YSK kararıyla seçim dışı kalır, HDP ise barajı aşamaz. TBMM’ye sadece AKP-MHP ittifakı ile CHP milletvekili sokar.

* AKP-MHP 360 VEKİLİ BULURSA, CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ YENİLETEBİLİR

İYİ Parti ve HDP’nin parlamento dışı kalma ihtimali çerçevesinde AKP-MHP’nin hedefi, TBMM’de 5’te 3 sandalye sayısına ulaşmak olacaktır. Bu da, son Anayasa değişikliği ile 600’e çıkarılan milletvekili sayısının, 360’ının AKP-MHP ittifakı tarafından alınması hedefidir.

* CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İKİNCİ TURA KALIRSA…

AKP-MHP ittifakının kulislerde konuşulan “B planının” yürürlüğe koyulmasının bir diğer şartı, Erdoğan’ın ilk turda Cumhurbaşkanı seçilemesi olacaktır. Akşener zaten Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. CHP de seçimlere kendi adayı ile girecek. HDP ve Saadet Partisi’nin de, parlamento seçimlerinde etkin olup olmamalarına bakılmaksızın, kendi adayları ile seçime girmeleri öngörülüyor. Bu durumda, Erdoğan’ın ilk turda yüzde 50’yi aşamaması kulislerde “olası bir senaryo” olarak konuşuluyor. İlk turda yüzde 50’yi bulamayan Erdoğan’ın, 15 gün sonra yapılacak ikinci turda ise karşısına en çok oyu alan 2″inci aday çıkacak. Muhalefetin bu aday etrafında birleşmesi halinde ise, ERdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi iyice zora girebilecek.

* ERDOĞAN SEÇİLEMESE BİLE, 360 VEKİLİN OYUYLA HEM PARLAMENTO SEÇİMİ, HEM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ YENİLENEBİLİR

İşte, Ankara kulislerinde konuşulanlara göre “B planı” da tam bu noktada devreye girebilir; İyi Parti ve HDP’nin parlamento dışı kaldığı bir ortamda, 360 vekil ya da fazlasını getirmiş olan AKP-MHP ittifakı, parlamentodaki bu çoğunluğu ile “seçimlerin yenilenmesini” isteyebilir. Bu durumda da, Erdoğan karşısında zafer kazanmış da olsa, muhalefet adayının Cumhurbaşkanlığı süresi birkaç ayı geçmez, seçimler yenilebilir.