2018 Öğretmenler Günü için şiirler, sözler ve mesajlar… 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Öğretmenler Günü mesajları ve 24 Kasım sözleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. En derin anlamı içeren ve duyguları hakkıyla yansıtan sözleri arayan vatandaşlar için öğretmenler günü içeriklerini derledik. 24 Kasım Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gün geldi! İşte Öğretmenler Günü mesajları...

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanırken birçok kişi en anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri, sözleri ve mesajları konusunda araştırmalar yapıyor. Öğretmenlerimizin en özel gününü en anlamlı ve duygusal mesajlarla kutlamak isteyenler için Öğretmenler Günü mesajları haberimizin içerisinde derledik. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun! Öğretmenlerinin, eski öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının 24 Kasım Öğretmenler günün kutlamak isteyen öğrenciler ve vatandaşlar Öğretmenler günü mesajları haberimizde…

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI



Geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusu olan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.

-Öğretmenlerin oluşturduğu kültür ordusu, yenilgi yüzü görmeyecek tek ordudur.

-Kültür ordusuna sahip olmayan milletler, askeri zaferlerini taçlandıramazlar.

-Öğretmenler, kültür ordusunun görünmez kahramanlarıdır. Birkan Soylu

-24 Kasım Öğretmenler Günü tüm öğretmenlerimize kutlu olsun.

-Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir

-Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir

-Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir

-Gençliği yetiştiriniz Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir

-Canım Öğretmenim ÖğretmenLer Günün KutLu OLsun Seni Çok Seviyorum

– Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir

-Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı. Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız

-Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler

-Bir ülkenin geleceği öğretmenlerin yetiştireceği insanların elindedir. İşte bu yüzden bütün öğretmenler, geleceği aydınlatan kandiller gibidirler.

-O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim

-Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.

-Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir.

-Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir.

-Bir toplumun uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

-Her şeye kıymet biçebilirsiniz ama öğretmenin emeğine asla!

-Milletleri kurtaranlar yalnızca öğretmenlerdir.

-Öğretmenler, bir bahçenin en güzel çiçekleridir.

-Öğretmenlere o kadar şey borçluyuz ki bunu asla ve asla kimse ödeyememez. Çünkü onlar bizi bu yaşa kadar getirdiler.bütün öğretmenler öğretmenler gününüz kutlu olsun.

-Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun

-Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

– Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun..

– Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Bir gün dersem ki, ben öğretmenim kalemimin mürekkebi alın terindir. Vedalaşıp gidersem öğretmenim unutmayı unuturum da, unutmadığım kalbimdeki en güzel yerindir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

-Can öğretmenim bugün öğretmenler günü 24 Kasım gününüz kutlu olsun.

-Buralara gelmemde büyük pay sahibi olan hocam, öğretmenler günün kutlu olsun.

-Yaptığın hiç bir şeyi unutmadık öğretmenim. 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

-Etrafımızı aydınlatarak, karanlıklara meydan okuyan siz değerli öğretmenimin ellerinden öperim.

-Tüm öğretmenlerin 24 Kasım öğretmenler gününü en içten duygularla kutlarım

-24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim.

-Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

-Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. 24 Kasımınız kutlu olsun

-Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsu

-Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenimdir.

Tarık ORHAN

ÖĞRETMENİM

Bana neler öğretmiştin

Unutmadım öğretmenim

Ama gel gör yine adam

Olamadım öğretmenim

Ezberledim hep dersini

Yaşattılar hep tersini

Mutluluğun adresini

Bulamadım öğretmenim

İnsanlığın adı para

Bu hayatın tadı para

Ne gerek var kitaplara

Anlamadım öğretmenim

Hani doğru bükülmezdi

Hani haklı ezilmezdi

Hani dağlar yıkılmazdı

Yıkıldım öğretmenim

Defter başka, kalem başka

Yaşadığım alem başka

Şöyle güzel, gerçek aşka

Düşemedim öğretmenim

Saygı dedim anlayan yok

Vefa dedim tanıyan yok

Dostluğu da bir bilen yok

Göremedim öğretmenim

Her şey yerli yerinde mi

Bütün sırlar derinde mi

Suç bende mi, evrende mi

Bilemedim öğretmenim

Sakın gitmesin ağrına

Bir hevesim yok yarına

Utanacımdan mezarına

Gelemedim öğretmenim

Affet beni öğretmenim

Ahmet Selcuk İLKAN

ÖĞRETMENİM

Küçük bir çocukken geldik yanına,

Kucakladın bizi sardın canına,

Sevgiyi saygıyı kattık şanına,

Okuryazar olduk ilk öğretmenim.

Tüm bildiklerini bize öğrettin,

Millete faydalı bireyler ettin,

Kalemi kılıçtan çok keskinlettin,

Çareler ürettin sen öğretmenim.

Ödevler yaptırıp asıl talibe,

İmkân hazırlayıp her bir talep’e,

Feraset gösterip seçtin talebe,

Sanatkâr adayı hep öğretmenim.

Edebiyatla Din Tıp Filoloji,

Tarih Fizik Kimya ve Biyoloji,

İktisatla Sanat ve Sosyoloji,

Bilimden yelpaze sen öğretmenim.

İstikbale giden bilgi selinde,

Kitaplık dolusu her eserinde,

Derin ilim varken ana dilinde,

Neye başka talep var öğretmenim.

Vatan bir okulsa ilk nöbettesin,

İlim denizinde hep seferdesin,

Kutsal mesleğinle gönüllerdesin,

Benim de gönlümü al öğretmenim.

Saymakla tükenmez faziletlerin,

Zamanen ödenen o bedellerin,

Kıvancındır üstün talebelerin,

İftihar ediniz siz öğretmenim.

Atam sen de dahi bir öğretmendin,

Bütün yenilikler senin eserin,

Layık insanlarda bil şaheserin,

Büyük Atatürk’üm başöğretmenim.

Güngören 20.11.02

İSTANBUL

Zeki İ.KIZILIŞIK

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın.

Fethi BOLAYIR

MEB ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN VİDEO YAYINLADI

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yönelik olarak, öğrenci-öğretmen arasındaki sevgi dolu ilişkiyi irdeleyen ve sosyal medyada #İyikiVarsınÖğretmenim etiketiyle yayınlanan bir video hazırladı. Hazırlanan video; öğretmenlerin yeri doldurulamaz önemini, öğrencileriyle geçirdikleri eğlenceli, sıcak, şefkat dolu anları ve seçilen öğretmen portrelerine ait aktüel görüntüleri içeriyor. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden öğretmen ve öğrencilere yer verilen videoda; sıradışı, ilham veren, fedakar öğretmenlerin hikayelerinden kısa kesitler anlatılıyor.