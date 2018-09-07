7 Eylül güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatı değişti mi?

Her gün en çok takip edilen konuların başında altın fiyatları geliyor. Vatandaşlar hediye almak için veya yatırım yapmak için altını tercih ediyor. Dolayısı ile fiyatlar da merak konusu. Bugün gram altın fiyatı 254,52 liradan işlem görüyor. İşte 7 Eylül altın fiyatları...

Döviz fiyatlarındaki artış sebebi ile yükselen altın fiyatlarında yükseliş trendi durmuş gibi görünüyor. Bu hafta büyük iniş çıkışlar göstermeyen altın fiyatları haberimizde. Peki özellikle küçük yatırımcının yakından takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK VE GRAM ALTIN: Gram altın 254,52 liradan alınırken 254,94 liradan satılıyor. Çeyrek altın 405,70 liradan alınırken 415,43 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın 808,87 liradan alınıp, 830,85 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.675,00 liradan alınıp 1.695,00 liradan satılıyor.



ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.