Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÖL öğrencilerine güzel haber geldi. Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 08 Ekim 2018 mesai bitimine kadar uzatıldı. Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt olmak isteyenlerin il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. İşte AÖL başvuruları hakkında ayrıntılar...

AÖL öğrencileri ilk kez kayıt olmak ya da kayıt yenilemek istiyorsa ilk dönem için 30 TL sınav ücreti ödemek zorunda. Öğrenciler TC kimlik numaraları ile Ziraat Bankası, Halk Bankası ya da Türkiye Vakıflar Bankasında kayıt ücretini yatırabiliyor. İşte AÖL kayıt işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler…

AÖL İLK KEZ KAYIT KILAVUZU

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU

AÖL HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Bir dönem kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı DONUK, iki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı SİLİK duruma düşer. SİLİK durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.

2006 yılında tüm liselerin eğitim süresinin 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrenciler de kademeli olarak 4 yıllık sisteme geçmiş dâhil edilmişlerdir. Örgün eğitim yaşında okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Ancak 18 yaşından gün almış öğrencilerimiz yılda üç dönem sınav hakları olduğundan, 8 dönemi 2,5 yılda tamamlayabilmektedirler.