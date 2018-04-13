“Adil Öksüz nasıl kaçtı” diye soran Doğu Perinçek’e dava

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) “Hava Kuvvetleri İmamı” olan ve darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde yakalanan ancak daha sonra serbest bırakılan Adil Öküz’ün kaçışına ilişkin yaptığı açıklamadan dolayı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında “Hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.

26 Mart 2017'de Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yapılan bir haber üzerine Perinçek basın açıklaması yaptı. Perinçek, haberde AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile Samsun İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok hakkında bazı iddiaların yer aldığını ifade ederek “FETÖ'nün ‘Hava Kuvvetleri İmamı olduğu' öne sürülen Adil Öksüz olayında hakikate ulaşılması, 15 Temmuz darbesinde işlenen suçun aydınlatılması açısından kritik önemdedir” dedi.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİLDİ

Bu açıklamanın ardından AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Doğu Perinçek hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Samsun Cumhuriyet Savcılığı Doğu Perinçek hakkında “Kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede Samsun İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok da mağdur olarak yer aldı.

İddianamede, Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yayımlanan haberden sonra Doğu Perinçek'in açıklama yaparak müşteki AKP Milletvekili Fuat Köktaş ve mağdur Samsun İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un “Onur, şeref ve sayınlığını rencide ettiği” belirtildi.

İSTANBUL'DA İFADE VERDİ

Açılan dava kapsamında İstanbul Adliyesinde talimatla ifade veren Doğu Perinçek, yıllardır FETÖ ile mücadele eden bir kişi olduğunu vurgulayarak “Yayımlanan haberin araştırılması ve sadece gerçeklerin ortaya çıkarılması için yaptığımız bir açıklamaydı. Kimseye hakaret etmedik” dedi.