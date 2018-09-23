Af hangi suçları kapsıyor? Af teklifi için siyasiler ne dedi? Af tasarısı detayları…

Af için tasarı detaylarının belli olmasının ardından Erdoğan ilk yorumunu yaptı. Diğer siyasiler af tasarısı için ne dedi? Peki, 19 Mayıs 2018’e kadar işlenen suçları içeren af teklifi kimleri kapsıyor? İşte, af hakkında son dakika haberleri...

MHP’nin 24 Eylül’de TBMM Başkanlığı’na sunacağını duyurduğu af önerisinin detaylarını açıklamasının ardından en çok araştırılan konuların başlında “Af” gelmeye başladı. 19 Mayıs’a kadar olan suçlarda, 5 yıl şartlı indirim olacağı belirtilen af teklifi kaç bin kişiyi etkileyecek? Bir anda yeniden ülke gündemine oturan af önerisi için neler söylendi? Af kimleri kapsıyor?

AF, 162 BİN HÜKÜMLÜYÜ ETKİLEYECEK

Af önerisi detaylarını geçtiğimiz günlerde açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kanun teklifini Pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını duyurdu. Teklifin 19 Mayıs 2018 öncesindeki suçları kapsadığını belirten Yıldız, 19 Mayıs’a kadar olan suçlarda, 5 yıl şartlı indirim olacağını bildirdi. Af teklifinin yasalaşması halinde 162 bin 989 hükümlünün durumunda düzenleme yapılacak.

AF; ADAM ÖLDÜRME VE DEVLETE İŞLENEN SUÇLARI KAPSAMIYOR

Yıldız, af teklifinin kapsamayacağı suçları da sıraladı. MHP’nin teklifine göre, ‘Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı” gibi konuların yanı sıra, devlete, hükümete, milli savunmaya, Orman Kanunu’na ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar da istisna olacak.s

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLARDA AF YOK

Şartlı salıvermeden yararlanamayacak suçlar şöyle:

“Soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, kasten öldürme, kasten öldürmenin nitelikli halleri, insan üzerinde deney, organ veya doku ticareti, işkence, neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak, düşmanla iş birliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlamak, yabancı devlet aleyhine asker toplama, devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğini ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslar arası casusluk, yasaklanan bilgileri temin, devlet sırlarından yararlanma hizmetlerinde sadakatsizlik, yasaklanan bilgilerin siyasal ve casusluk maksadıyla açıklanması, taksir sonucu casusluk işlenmesi, devletin güvenliği ile ilgili belgeleri bulundurma suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, Orman Kanunu’ndaki suçlar ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar.

Teklifin ‘genel af’ ya da ‘özel af’ olarak değil de şartlı salıverme olarak planlandığını belirten Yıldız, hafta içi diğer partilerle de bir araya gelerek görüşmelerde bulunacaklarını açıkladı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Af ile ilgili düşüncemizde bir değişiklik yok. Af konusunda MHP ile aynı yerde durmadığımız ortadadır” açıklamasını da değerlendiren Yıldız, “Henüz teklif önlerine gelmedi, görmediler. Pazartesi günü görebilirler” dedi.

İLGİLİ HABER Son dakika... MHP'nin af önerisi belli oldu: 5 yıl indirim

5 YIL DÜŞÜLECEK

Yıldız, af için Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs’ı temel aldıklarını belirtti ve teklife ilişkin bir örnek verdi. Feti Yıldız’ın verdiği örneğe göre; 24 yıl hapis cezası alan bir hükümlü mevcut yasalara göre; bu cezanın 3’te 2’sini (16 yıl) cezaevinde geçiriyordu. MHP’nin teklifine göre bu cezadan 5 yıl daha düşürülecek. Yani 24 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, 11 yıl hapis yatacak. Ceza hükümlünün kalacağı süreden düşülecek. Hükümlü, cezaevinde kaldığı süre içerisinde yeni bir suç işlerse cezasında indirime gidilmeyecek.

AF İÇİN RECEP TAYYİP ERDOĞAN YORUMU

MHP’nin hazırladığı ve yarın TBMM’ye sunmayı planladığı af tasarısına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, “Konuyla ilgili bazı açıklamaları duyduk. Fakat bu konudaki temel ilkemiz şudur; eğer bir af, devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir. Ancak bunu affedebilecek merci, o şahısların, mazlum, mağdur insanların ta kendisidir. Biz o yetkiyi devlet olarak kendimize alamayız. Düşünün ki bir ailede, bir kişinin eşi, kardeşi öldürülmüş, devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? O yetki ancak o ailenin kendine aittir. Bunun dışında parasal suçlar, hırsızlık, şu, bu… Aynı şekilde edebilir miyiz? Bu afla ilgili talebin içeriği A’dan, Z’ye ancak Meclise gönderildiğine göre bunların üzerinde arkadaşlarımız da gerekli çalışmaları yaparlar. Bakılır, atılabilecek adım varsa, üzerinde durulur. Ama şu anda televizyonlarda konuşulanlara bakıldığı zaman, tabii bunlar genelde kişileri de ilgilendiren bir konu… 164 bin veya 162 bin kişi… Bunların devletle alakası noktasında arkadaşlarıma sordum. ‘Devlete karşı işlenmiş bu tür veya bu sayıda bir suç söz konusu değil’ dediler. Gelsin, görürüz, bakarız, üzerinde çalışırız. Ona göre de atılabilecek adımlar varsa, buna göre atarız veya nereye kadar, ne kadarı ayrı bir konu. Bunlar üzerinde çalışırız “şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABER Erdoğan'dan Trump'la görüşme ve MHP'nin af teklifiyle ilgili açıklama | Son dakika

BAHÇELİ’DEN AF AÇIKLAMASI

Her fırsatta af getirilmesi ile ilgili fikrini yineleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, merak konusu olan af teklifini 24 Eylül Pazartesi günü Meclis’e sunacaklarını açıkladı.

Bahçeli geçtiğimiz günlerde af konusunun toplumsal bir sorun olduğunu ifade ederek, “Bu konuda bizim geri adım atmamız düşünülemez.” demişti.

AKP PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK’TEN AF AÇIKLAMASI

Parti sözcüsü Ömer Çelik af teklifi ve detayları ile ilgili olarak; “Pazartesi MHP’nin vereceği paketi bir göreceğiz. Tabi ki değerlendireceğiz. Bu daha önceki pozisyonumuzu değiştireceğiz anlamına gelmiyor. Kişilerin suçlarını affetme gibi bir durumumuz yok. Hakkını çiğnediği kişinin hakkına tecavüz etmiş oluruz. Hiçbir MYK veya MKYK’da bunu görüşmedik. Duruşumuz açık ve net. İlkelerimiz ile uygun olan tarafı ne, ne değil onu görürüz. Af konusunda aynı düşünmediğimiz, aynı yerde durmadığımı ortadadır. Bu herkesin gözü önünde gerçekleşiyor.” dedi.

CHP VE İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

MHP tarafından meclise sunulacağı açıklanan af önerisinin detaylarının açıklanmasının ardından ne söyleyeceği merak edilen CHP ve İYİ Parti’den henüz bir açıklama gelmedi.

AF TEKLİFİ NASIL ÇIKAR?

“Genel ve özel af” çıkarabilme yetkisi, anayasanın 87. maddesine göre TBMM'ye ait ve bunun için Meclis üye tam sayısının beşte 3 çoğunluğunun, yani 600 milletvekilinin 360'ının ‘evet' oyu vermesi gerekiyor.

MHP'nin bu nedenle genel ve özel affı içermeyen, kısmi af şeklinde hazırlanan teklif sunması bekleniyor.