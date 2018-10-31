AKP, Putin’in partisiyle iş birliği protokolü imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki yakın ilişki partilerine de yansıdı. AKP ile Rusya’nın iktidar partisi Birleşik Rusya Partisi arasında, “İş Birliği ve Etkileşim Protokolü” imzalandı.

Protokolü Moskova'da AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Birleşik Rusya Genel Konseyi Sekreteri ve Duma Başkan Yardımcısı Andrey Turçak imzaladı.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAKLAR

Protokole göre, taraflar karşılıklı görüşmeler yapacak, partner ülkelerdeki duruma ilişkin güncel konular, ikili ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgi paylaşacak, parti inşası, organizasyon çalışmaları, gençlik politikaları, ekonominin gelişimi ve karşılıklı ilgi odağı olan diğer alanlarda deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca, çeşitli düzeylerdeki parti heyetleri değişimi, uzman toplantıları ve diğer ikili etkinlikler de düzenli olarak gerçekleştirilecek.