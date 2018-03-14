Alex’e olağanüstü koruma!

Fenerbahçe’nin efsanevi oyuncularından Brezilyalı eski futbolcu Alex De Souza, kitabının imza töreni için İstanbul’a geldi. Alex'in Atatürk Havalimanı'na gelişinde onu karşılayan polislerin üzerlerindeki silah ve mühimmatlar dikkat çekti.

Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan Alex De Souza, yazdığı kitabının imza törenine katılmak üzere dün gece saat 23.00 sıralarında İstanbul'a geldi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Alex’i Dış Hatlar Terminalinde kendisini bekleyen hayranları karşıladı. Çok sayıda taraftar ve havalimanı çalışanı Alex De Souza ile fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Yıldız isim de hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.

MAKİNELİ TÜFEKLERLE KORUDULAR

Yıldız isim için orada bulunan koruma polislerinin üzerlerindeki silahlar ve mühimmatlar dikkat çekerken, gördükleri karşısında şaşkına dönen bazı vatandaşlar, “Alex sanki Türkiye’ye değil de Afganistan’a gelmiş gibi. Bu görüntüler yurt dışında imajımızı zedeleyebilir” yorumunda bulundular.