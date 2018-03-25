Alışamadık! Bugün yine gündemdeki soru ‘şu an saat kaç?’ oldu… İşte saat kaç karmaşasının sebebi…

2016 yılından beri sabit saat uygulamasına geçen Türkiye sabit saat uygulamasına alışamamış gibi görünüyor. Özellikle elektronik aletler tarafından saatin otomatik olarak ileri ya da geri alınması durumlarında büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sabah saatlerini otomatik olarak ileri elektronik sistemler 'saat kaç?' sorusunun araştırılmasına neden oldu...

Elektronik ortamlar şaştı, otomatik saat ayarlayan sistemler ‘saat kaç?’ sorusunun sorulmasına neden oldu. Türkiye’de şu an saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız kol saatinize veya manuel olan duvar saatinize bakabilirsiniz. Türkiye bu yıl kış saatine geçmediği için yaz saatine dönüş de yapmadı. Vatandaşlar bu sabah elektronik cihazların saatlerinin ileri alınmasıyla şaşkınlık yaşadı.

SAATLER İLERİ ALINDI MI?

Yaz saati uygulamasında geçildiğini zannedenler ‘saat kaç' diye aramaya başladı. Ancak Türkiye zaten yaz saati uygulamasında olduğu için saatler ileri alınmadı. Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Ancak Türkiye bu yıl kış saatine geçmediği için yaz saatine dönüş de yapmadı.

BİRÇOK ÜLKEDE 1916 YILINDAN BERİ UYGULANIYOR

Yıl içinde saatlerin ileri veya geri alınması ilk olarak 1908 yılında İngiltere'de görülmektedir. Ancak Avrupa'da ilk olarak 1916 başında savaş nedeniyle benimsenir. Osmanlı Devleti'nde de bu uygulama diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte 1916 yılında başlamıştır.