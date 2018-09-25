Avukat bürosuna silahlı saldırı

Eskişehir Barosu avukatlarından Heval Yıldız Karasu’ya ait avukatlık bürosu sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutuldu.

Heval Yıldız Karasuya ait irtibat bürosu gece bilinmeyen bir saatte kurşun yağmuruna tutuldu. Olay Akçağlan Mahallesi Kurşunlu Cami Sokak içerisinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından avukat Yıldız'a ait Emek Hukuk ofisinin bulunduğu binaya pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Kimsenin olmadığı bir sıra da ateş açılan binanın ilk dairesinin panjurla kapalı pencereleri tüfekten çıkan saçmalar sonucu parçalandı. Saldırgan veya saldırganlar silahla ateş ettikleri binanın ön duvarına da sprey boya ile ‘Odunpazarın da HDP'li İstemiyoruz” şeklinde siyasi içerikli bir yazı yazdıktan sonra bölgeden ayrıldı.

AVUKATIN HDP'Lİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER

Eski EMEP Partisi yöneticilerinden olan avukat Heval Yıldız Karasu'nun isminin Heval olması nedeniyle HDP'li olduğu sanılarak saldırının düzenlendiği düşünülüyor. Olaydan sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili araştırma başlattı. Olay yerinde inceleme yapılırken, polis etraftaki işyerlerinde güvenlik kamerası görüntülerini incelemek amacıyla topladı.

BARO SALDIRIYI KINADI

Eskişehir Barosu'ndan yapılan yazılı açıklama ile yapılan saldırı kınandı. Baro açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“25.09.2018 tarihinde baromuz avukatlarından Av. Heval Yıldız Karasu’nun bürosunun bulunduğu binanın birinci katına sabah 05:00 sularında silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, Eskişehir Barosu olarak fail/faillerin bulunması ve olayın sebebinin ortaya çıkarılması konusunda sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyor, meslektaşımız Av. Heval Yıldız Karasu’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”