Belediye Başkanına ait binanın 2 katı kaçak çıktı

Zonguldak'ın Filyos İlçesi Belediye Başkanı Ömer Ünal'ın ortak olduğu şirkete ait olan ve kumsal üzerine yapılan altı katlı binanın 2 katının yasalara aykırı olarak yapıldığı belirlendi.Binanın imara aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davada mahkeme bilirkişi incelemesi istedi. Bilirkişi raporunda "4 kata kadar verilen iznin basmak yapılarak artırılmasının"şehircilik planlama esaslarına aykırı olduğu" vurgulandı. Zonguldak İdare Mahkemesi bilirkişi raporu ardından dava sonuçlanana kadar bina ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Zonguldak İdare Mahkemesi, Filyos'ta AKP'li Belediye Başkanı Ömer Ünal'ın da ortak olduğu şirkete ait olan ve plaj üzerine yapılan apartman hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, daha önce sahil şeridi üzerinde kumsala yapılan ve otel olarak kullanılan apartmanın kendisinin ortak olduğu şirkete ait olduğunu söylemiş ve binanın imara açık olan alana yapıldığını iddia etmişti.

Ancak Zonguldak İdare Mahkemesi farklı bir karar verdi. Apartmanın yapımına ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme, Filyos plajı üzerine yapılan apartmana ilişkin bilirkişi incelemesi istedi.

Bilirkişi raporunda daha önce 4 kata kadar kısmi yapılaşma izni verildiğini ancak altı katlı binanın bu izne aykırı olduğunu vurguladı.

Bilirkişi raporunda “Binanın 1992 yılında verilen 4 katlı kısmi yapılaşma iznini basamak yapılarak daha da artırılması kamu ve toplum yararına uygun olmadığı gibi şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırılık oluşturduğu ve kıyı alanının kullanımında olumsuzluk yaratacığı kanaatine varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Bilirkişi raporunun ardından karar veren Zonguldak İdare Mahkemesi, binanın altı katlı yapılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, dava sonuna kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi.