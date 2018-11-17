Belediyenin seçim paketinde yok yok

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yerel seçim için start verdi. AKP’li belediye yerel seçim öncesi 10 web sitesinde reklamını yayınlatması için bir şirketle anlaştı. 924 bin lira verdi. 12 temel atma töreni için de 456 bin lira ayırdı...

Yerel seçimlere kısa bir süre kala AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi, seçim hazırlıklarına başladı. Belediye, seçim propagandası için tanıtım, organizasyon, canlı yayın, film, fotoğraf ve video çekimi, dergilere haber, 150 noktadan drone ile video-fotoğraf paylaşımı ve 10 web sitesinde reklam paketi satın aldı.

Malatya Belediyesi, anlaştığı organizasyon firmasına bu işlemler için 924 bin TL ödedi. 12 adet açılış ve temel atma organizasyonu hizmeti de alacak olan belediye, bunun için de bütçesinden 456 bin TL ayırdı. Malatya Film Festivali; satranç turnuvası ve 15 Temmuz etkinlikleri için de 3 milyon 183 bin TL ödendi. Toplam ödeme ise 4 milyon 771 bin 233 TL oldu.

FİLMLER, CANLI YAYINLAR…

Belediyenin organizasyon için aldığı hizmetler arasında 60 dakika canlı yayın, 10 kez ayrıca canlı yayın, belirlenen yerlerde 10 kez daha canlı yayın, 25 dakika film, 150 noktadan fotoğraf ve video çekimi, 150 noktadan drone ile video ve fotoğraf çekimi, 5'er dakikalık film, tanıtım yayını, 16 radyoda yayın, 10 web sitesinde reklam. Malatya il sınırlarında belediye tarafından yapılacak açılış ve temel atma organizasyonlarında kürsü, 15 protokol koltuğu, Hilton sandalye, 4 protokol masası, balon, flama, halı, çiçek, kurdele, konfeti makinesi, 150 kişilik ikram, yiyecek ve içecek ikramı, gün kurusu kayısı ve kayısı çekirdeği, 10 kokteyl masası ve 3 garson hizmeti bulunuyor.