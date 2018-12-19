Beşiktaş’ta fitness hocası gürültü uyarısında bulunan kadını öldürdü

İstanbul Beşiktaş’ta apartman görevlisi kadın, gürültü yaptığı iddiasıyla uyarmaya gittiği fitness eğitmeni tarafından tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis katil zanlısı fitness eğitmenini yakalamak için harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı (48) üst kattaki komşuları arayarak giriş kattaki kişinin çok gürültü yaptığını ve sessiz olması için uyarmasını istedi.

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Bunun üzerine bir üst kata çıkan Dolapçı, fitness eğitmeni olduğu belirtilen ve 2 ay önce taşınan İbrahim Y.'nin kapısını çaldı. İçeride nişanlısı ile kavga ettiği iddia edilen İbrahim Y., sinirle kapıyı açtı.

Apartman görevlisinin kadının uyarması üzerine aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma alevlenince İbrahim Y. bıçakla Nefise Dolapçı'nın boğazını kesti.

Olay sonrası talihsiz kadın olay yerinde can verirken, katil zanlısı adam ise kaçarak kayıplara karıştı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri İbrahim Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.