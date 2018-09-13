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Cezaevi firarisi drone ile yakalandı

Çanakkale'de, geçen hafta Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan firar eden hükümlü Murat Çetin, saklandığı tarladaki yeri drone ile tespit edilerek yakalandı. Operasyon anı drone kamerasına yansıdı.

android-time 17:40 13 Eylül 2018
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Cezaevi firarisi drone ile yakalandı
Çanakkale'de, geçen hafta Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan firar eden hükümlü Murat Çetin, saklandığı tarladaki yeri drone ile tespit edilerek yakalandı. Operasyon anı drone kamerasına yansıdı.

Çanakkale Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan 6 Eylül tarihinde firar eden Murat Çetin’in yakalanması için Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Firarinin şehir dışına kaçma ihtimali üzerine şehirlerarasi otobüs terminalinde önlem alan ekipler, cezaevi çevresindeki tüm yolları tuttu. Murat Çetin’in fazla uzağa kaçamayacağını düşünen ekipler, cezaevi çevresindeki tarla, arazi ve mezarlıklarda arama çalışması başlattı.

Firari şahıs drone ile yapılan tarama sonucu yakalandı. DHA

Firari şahıs drone ile yapılan tarama sonucu yakalandı. DHA

DRONE İLE YAKALANDI

Ekiplere, emniyet müdürlüğü bünyesinde bulunan drone ile havadan görüntü desteği verilip,  Murat Çetin’in saklandığı tarladaki yeri tespit edildi. Ardından da bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, firariyi kıskıvrak yakaladı. Çanakkale Valiliği, firarinin drone ile yerinin tespit edilmesi ve yakalanma anlarına ait görüntüleri basınla paylaştı. DHA

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Son güncelleme: android-time 17:4913.09.2018
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