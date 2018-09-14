CHP Milletvekili Gamze Taşcıer’den Katar’dan gelen uçakla ilgili flaş iddia

Katar tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye edildiği söylenen ve maliyetinin 4 milyar lira olduğu ifade edilen lüks uçakla ilgili CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'den uçağın satın alındığıyla ilgili flaş bir iddia gündeme getirildi.

Katar tarafından Türkiye’ye hediye edildiği söylenen uçakla ilgili Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer’den flaş bir iddia geldi. Taşcıer, sosyal medyada paylaştığı bir videoda lüks uçağı ‘Uçan Saray’ olarak betimlerken uçağın hediye edilmediği yaklaşık 4 milyar TL’lik bir bedel karşılığında satın alındığını iddia etti.

Taşcıer’in yaptığı araştırmaya göre, uçak Katar devleti tarafından bir İsviçre firması kullanılarak satışa çıkarıldı ve uçağı Türkiye Cumhuriyeti satın aldı. Uçakla ilgili Fransız basınının ‘bir devlet başkanının uçağı satın aldığı’ haberi de Taşcıer tarafından dile getirildi.