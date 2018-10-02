CHP’den emeklilikte yaşa takılanlar için flaş çağrı!

CHP emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü için konuyu TBMM komisyonunda görüşmek amacıyla çağrıda bulundu. CHP’nin üç grup başkanvekili Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, ‘Emeklilikte yaşa takılanların’ sorunlarının çözümü için toplanma çağrısı yaptı.

Başvuruda, vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında Meclis'te bulunan 8 siyasi parti ve 596 milletvekilinin sorumluluğunun arttığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

HEMEN TOPLANALIM

“Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşlarımızın, uzun yıllar boyunca sorunlarına çözüm aranmış ancak parlamento çoğunluğu oluşmadığı için beklentileri karşılanamamıştır. AKP dışında TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin tamamı emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi için açıklamalarda bulunmuştur.

Üç CHP milletvekili de kanun teklifi vermiş, aynı şekilde diğer siyasi partilerin de bu konudaki teklifleri Meclis Başkanlığı'na iletilmiştir. Toplumda büyük beklenti oluşan bu konuya ne parlamento ne de komisyon duyarsız kalamaz. Bu doğrultuda İçtüzük gereği kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla komisyonunu toplantıya çağırıyoruz''