Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem kelimenin tam anlamıyla çatırdıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi'nin akşam yemeğine konuk oldu. Burada yaptığı açıklamada, "Milyarlarca insanın umut bağladığı uluslararası sistem kelimenin tam anlamıyla çatırdıyor" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi akşam yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Milyarlarca insanın umut bağladığı uluslararası sistem kelimenin tam anlamıyla çatırdıyor. ‘En kötü düzen düzensizlikten iyidir’ sözü, kötü düzenin sürmesine değil, tam tersine bir an önce ıslahının gerekliliğine işaret eder. Biliyorsunuz Türkiye olarak her fırsatta BM’de özellikle de Güvenlik Konseyinde reforma ihtiyaç duyulduğunu söylüyoruz. ‘Dünya beşten büyüktür’ diye formüle ettiğimiz bu çağrımızın temelinde adalet talebi vardır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son olarak İdlib’te sağladığımız istikrar ile 10 binlerce insanı ölümden, milyonlarca insanı da sefaletten kurtardık.” ifadelerini kullandı.