Diyarbakır polisinden zehir şebekelerine darbe

Diyarbakır Emniyeti, son 2 gün içerisinde düzenlenen baskınlarda 286 kilo, son bir ayda ise 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Diyarbakır'da 6-7 Ekim tarihleri arasında 2 ayrı operasyon düzenlendi. İlk baskın bir kargo firmasında gerçekleştirildi. Adrese giren ekipler bazı kargo firmalarında arama yaptı. Narkotik madde bulma eğitimli dedektör köpek Çakır, içerisinde ses sistemleri bulunan bir kargo paketine tepki verdi. Yapılan aramada dev hoparlörler içerisine yapılan sac küplere zulalanmış 173 kilo esrar ele geçirildi.

103 KİLO ESRAR

Diğer bir operasyonda ise Diyarbakır-Bingöl Karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Seyir halindeki bir otomobili takip eden ekipler aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 103 kilo 150 gram esrar ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

169 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Diyarbakır Emniyeti'nin son bir ayda düzenlediği başarılı operasyonlarla, 1 ton 187 kilo esrar, 675 kilo kubar esrar, 2 kilo metamfetaminin de bulunduğu 2 tona yakın uyuşturu ele geçirilirken 169 şüpheli yakalandı.