Doktordan, internet sitesi sahibine 40 bin liralık tazminat davası

Dr. Mustafa B., kendisi hakkında olumsuz yazıların internet sayfasından kaldırılmaması üzerine sözkonusu internet sitesi sahibine 40 bin TL’lik tazmninat davası açtı.

Kalp Damar Cerrahı Operatör Doktor Mustafa B., hakkında olumsuz yazıların yayınlandığı internet sitesindeki sayfaya erişimin engellenmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme ‘Eleştiri sınırının aşıldığını' gerekçesiyle sözkonusu içeriğin kaldırılmasına karar verdi. İnternet sitesi, https protokolünü kullandığı için Erişim Sağlayıcıları Birliği teknik yetersizlik nedeniyle yazının olduğu sayfaya erişimi engelleyemeyeceğini, sayfanın tümünü erişime engelleyebileceğini ileri sürerek yazıların olduğu sayfaya erişimi engellemedi.

Bunun üzerine Dr. Mustafa B. yeniden mahkemeye başvurarak sayfanın tümüyle kapatılmasını talep etti. Fakat mahkeme bu talebi reddetti.

İÇERİĞİ KALDIRTAMAYAN DOKTOR DAVAYI SİTE SAHİBİNE AÇTI

Bunun üzerine Op. Dr. Mustafa B.'nin avukatı sitenin sahibi ve içerik sağlayıcısı Hacer K.'nin yayınlanan yazı içeriğinden sorumlu olduğu gerekçesiyle 40 bin TL manevi tazminat davası açtı.

‘'YORUMLAR KARAR VERMEYİ ETKİLİYOR''

Operatör Doktor Mustafa B.'nin avukatı Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dilekçede; “Söz konusu internet sitesi müvekkil hakkında yazılmış olan iftira, hakaret ve çarpıtmalarla dolu ve küçük düşürücü nitelikte, kendisinin kötü bir hekim olduğu gibi başarısız bir iş yaşantısına sahip olduğu yönünde yazılmış ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden yazıdan dolayı büyük bir zarar ve yıkım yaşamıştır” diyen avukat , “Çevreden tavsiye alarak yönlendirildiğimiz doktorlar için dahi internette yazan yorumları okumanın, kişilerin karar verme mekanizmalarını büyük ölçüde etkilediği artık yadsınamaz bir gerçektir” dedi.

Doktorun, sitenin sahibi ve içerik sağlayıcısı Hacer K. Aleyhine açtığı 40 bin Tl.'lik tazminat davası devam ediyor.