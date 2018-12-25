Duayen sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar

Savcılıkta ifadeleri alınan usta sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar alınan ifadelerinin ardından dün mahkemeye sevk edildi. 8'er dakika süren mahkeme safhasının ardından iki isim hakkında da karar çıktı. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atması şartıyla adli kontrol kararı verildi. İki usta sanatçı her hafta karakola giderek imza verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halk Arenası programına katılan duayen sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’la ilgili yargıya çağrıda bulunarak, ‘Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler’ demiş, Erdoğan’ın çağrısının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında ‘Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehditinde bulunmak' iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Bugün iki sanatçı polis tarafından adliyeye götürüldü.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade verdi. Savcı Bekir Kanyılmaz, “şüpheli” sıfatıyla ifadesini aldığı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesine karar verdi.

AKPINAR VE GEZEN'İN MAHKEMESİ 8'ER DAKİKA SÜRDÜ

Metin Akpınar saat 13:50 sıralarında mahmete salonuna alındı. Metin Akpınar'ın mahkemedeki sorgusu saat 13:58'de bitti. Daha sonra saat 14:00 sıralarında Müjdat Gezen mahkeme salonuna alındı. Gezen'in işlemi de 8 dakika sürdü.

Hakim kararını saat 14:15'de açıkladı.

İKİ İSME DE ADLİ KONTROL ŞARTI!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atılması şartıyla adli kontrol kararı verildi.

MÜJDAT GEZEN: HAKARET EDEN CUMHURBAŞKANI YARGILANAN MÜJDAT GEZEN

Adliye çıkışında gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Müjdat Gezen “Konuşmam yeni bir suç oluşturabilir onun için konuşmak istemiyorum. Hakareti yapan Cumhurbaşkanı, hakaretten yargılanan Müjdat Gezen.

Adli sistem değişmiş hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BAŞSAVCILIK: İKİSİNE DE ADLİ KONTROL UYGULANDI

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde medyada haberler yer aldığının 22.12.2018 tarihinde öğrenilmesi üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla soruşturma başlatılmış ve ilgili programa ait kayıtlar açık kaynaklardan temin edilerek muhafaza altına alındıktan sonra dökümü yapılmak üzere bilirkişiye tevdi edilmiştir. Bu soruşturma kapsamında 23.12.2018 tarihinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak şüphelilerin savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri yönünde talimat verilmiştir.Sunulan bilirkişi raporunda yer alan konuşmalar değerlendirilerek şüpheli Müjdat Gezen hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK m.299), şüpheli Metin Akpınar hakkında ise Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik (TCK m.313/1) Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK m.299), Halkın Bir Kesimini Aşağılama (TCK m.216/2) ve Suçu ve Suçluyu Övme (TCK m.215) suçlarından adli işlem yapılmıştır. 24.12.2018 günü saat 11.00 civarında adliyemizde hazır olup ifadeleri alınan şüphelilerden Müjdat Gezen Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan, Metin Akpınar ise Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik ve Cumhurbaşkanına Hakaret suçlarından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, her iki şüpheli hakkında “yurt dışına çıkışı yasaklanmak” ve “haftada bir gün karakola imza vermek” suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir.”

YILMAZ ÖZDİL: HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Sanatçılara destek için adliyeye giden Yılmaz Özdil: “Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun karşısındayız. Bir yerde Metin Akpınar bir yerde Müjdat Gezen… Türkiye'nin Anayasasının 64. maddesi “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır' der. Yani bu ülkenin anayasasının 64. maddesi ‘devlet, sanatçıyı korur' diyor. Türkiye'nin duayen 2 sanatçısı şu anda Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar savcısının vereceği kararı bekliyor. HayatımdaM ben böyle bir şey görmedim.” dedi.

KILIÇDAROĞLU: HEP DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a sahip çıktı. Kılıçdaroğlu'nun partisinin MYK toplantısında Gezen ver Akpınar hakkındaki soruşturmaya değindiği öğrenildi. CHP liderinin, toplantıda “Bu büyük bir korkutma, sindirme harekatıdır. Asıl amaç ekonomik kriz gündemini tartıştırmamak. Sanatçılarımızla sonuna kadar dayanışma içinde olacağız, yılmayacağız” dediği aktarıldı. CHP MYK sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gündeminde de Gezen ve Akpınar'a yönelik soruşturma vardı.

Öztrak, şu açıklamayı yaptı:

“YARGIYA TAHAKKÜM”

“Geçen hafta Fatih Portakal hedef gösterilmişti, bu hafta da Akpınar ve Gezen, nefret dolu sözlerin hedefi oldu. AKP Genel Başkanı'nın meydanlardan verdiği talimat sonrası ülkenin en ünlü sanatçıları polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Bu yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünün ne hale geldiğini açıkça gösteriyor. Erdoğan muhalefet eden herkesi içeri tıkmaya çalışmayı bıraksın.”

MUHARREM İNCE: ‘ER YA DA GEÇ DEMOKRASİ KAZANACAK'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e yönelik soruşturma sürecine tepki gösterdi. İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ülkemizin hafızasıdır. Susturmaya çalıştığınız Metin ve Müjdat ağabey değildir; sanattır, eleştiridir, özgürlüktür. Er ya da geç demokrasi kazanacak.”

NE DEMİŞLERDİ?

Metin Akpınar, Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programında politik eleştirilerde bulunurken ülkedeki kutuplaşmaya dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebildikleri rejim demokrasidir. Bizim polarizasyondan, bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala, kavga dövüş olmaz, biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir ama bize yazık olur, biz harap oluruz.”

Müjdat Gezen de ‘Herkesi azarlıyor, herkese parmak sallıyor, millete ‘haddini bil' diyor. Bak Recep Tayyip Erdoğan, sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın. Haddini bil' ifadelerini kullanmıştı.