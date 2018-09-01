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Düğüne giderken faciayı yaşadılar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoyolda lastiği patlayan yolcu minibüsü bariyerlere çarparak devrildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı. 

android-time 16:39 1 Eylül 2018
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Düğüne giderken faciayı yaşadılar
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoyolda lastiği patlayan yolcu minibüsü bariyerlere çarparak devrildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Orhangazi güzergâhında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul Arnavutköy'den Bursa'daki bir düğüne gitmek üzere yola çıkan Asker Karakaş  idaresindeki yolcu minibüsü, Bursa istikametine seyir halindeyken, Orhangazi tünelini geçtikten sonra lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan minibüs daha sonra yol ortasına devrildi.

İHA

İHA

Can pazarı yaşandı

İçerisinde 16 yolcunun bulunduğu yolcu minibüsünün devrilmesi ile birlikte kaza yerinde can pazarı yaşandı. Devrilen minibüse ilk müdahaleyi yoldan geçen araç sürücüleri yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.

İHA

İHA

Kaza mahalline çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 14 yaralı ambulanslarla Orhangazi, Bursa ve Yalova'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan olmadığı belirlenirken, otoyolda trafik tek şeritten sağlandı.

İHA

İHA

İHA

Son güncelleme: android-time 16:4301.09.2018
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