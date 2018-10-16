Erdoğan: ‘CHP’nin direnmesi netice vermez’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisselerinin Hazine'ye devredilmesi konusunda direnmesinin netice vermeyeceğini söyledi.

Erdoğan TBMM’de partisinin grup toplantısı ardından gazetecilerin CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerine ilişkin sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Yapmaları gereken tek şey var: ‘Biz artık bu dört tane (yönetim kurulu) üyesini de atamıyoruz ve bu zaten milletin ve Hazine’nin hakkıdır, biz bunu Hazine’ye devrine de bir şey söyleyemeyiz’ demek.”

‘KANUN TEKLİFİNE GEREK YOK’ DİYEN HUKUKÇULARIMIZ VAR

“CHP’nin direnmesi netice vermez” diyen Erdoğan “Olayın parlamento ve parlamento dışı boyutu var; hatta Anayasa Mahkemesi boyutu var” dedi. Erdoğan devir sürecine ilişkin nasıl bir yol izlenebileceğine ilişkin bir soruya ise “Kanun teklifine dahi gerek yok diyen hukukçularımız var” yanıtını verdi.

TARTIŞMALI HİSSELERİN ORANI YÜZDE 28.09

İş Bankası hisselerinin yüzde 31.79’u halka açık. Bankanın çoğunluk hissesi ise yüzde 40.12’lik bir oran ile Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı’na ait. Atatürk hisselerinin oranı ise yüzde 28.09 seviyesinde bulunuyor. İlgili hisseler Atatürk’ün mirası olarak CHP’nin belirlediği isimlerle bankanın yönetim kurulunda temsil edilse de parti buradan her hangi bir gelir elde etmiyor. Atatürk’ün mirası olarak elde edilen gelir Türk Dil Kurumu’na ve Türk Tarih Kurumu’na belirli bir temettü geliri olarak aktarılıyor.

KILIÇDAROĞLU: CHP İŞ BANKASININ ÜYESİ DEĞİL

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP’nin İş Bankası’nın ortağı değil sadece “Atatürk hisselerinin temsilcisi” olduğunu belirtirken yönetim kurulunda yer alan üyelerin ise bankacılık işlemlerine karışmadığını belirtiyor.

AKP ise Atatürk’ün milletin ortak değeri olduğunu, her türlü mirasının bir partinin, bir grubun ya da bir zümrenin değil Türk milletinin ortak malı olarak temsil edilmesi gerektiğini savunuyor.

BAHÇELİ AKP’Yİ DESTEKLİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise hisselerin Hazine’ye devrini destekleyeceğini belirtiyor. Bahçeli daha önce de ifade ettiği gibi bugünkü konuşmasında da Atatürk’ün gerçek varisinin CHP değil Türk milleti olduğuna dikkat çekerek, “İş Bankası hisseleri doğruca Hazine’ye devredilmelidir. Aslında CHP sorumluluk alıp ‘kanuna gerek yok’ diyerek (İş Bankası) hisselerini Hazine’ye bırakmalı” dedi.

Bahçeli MHP’nin, CHP’nin hisseleri ile ilgili kanunda düzenleme olması halinde destekleyeceklerini de belirtti.

İş Bankası hisseleri saat 1346’da yüzde 3.1 artışla 4.33 TL’den işlem görüyor. Aynı saatte BIST 100 endeksi yüzde 0.44, bankacılık hisseleri yüzde 1.12 artıda bulunuyor.

Reuters