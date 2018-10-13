Eskişehir’deki Sakarya Şehitler Anıtı kaderine terk edildi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin memleketi Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde açılışını bizzat yaptığı Sakarya Şehitler Anıtı, bakımsızlıktan adeta yıkılma noktasına geldi. BBP’li belediye başkanı Kadir Kılınçal döneminde yapılan anıtın mermerlerinin parçalandığı, çevresindeki çam ağaçlarının ise susuzluktan kuruma noktasına geldiği gözlendi. Vatandaşların da tepki gösterdiği durum için eski Başkan Kılınçal "10 yıldır görevde olan AK Partili ilçe başkanı Remzi Arayıt anıta bir tek çivi bile çakmamıştır." dedi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2004-2009 yılları arasında Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) belediye başkanlığı yapan Kadir Kılınçal döneminde yapılan Sakarya Şehitler Anıtı ilgisizlikten yıkılma noktasına geldi.

2007 YILINDA YAPILDI

Eski Başkan Kadir Kılıçal'ın girişimleri ve meclis kararı ile 2007 yılında Eski Polatlı yolu Günyüzü ilçe girişine o dönem 10 bin TL harcanarak Sakarya Şehitler Anıtı yapıldı. Yaklaşık 6 dönümlük saha içine yapılan şehitlik anıtı için yerlere mermer döşendi, çevresine ise 500 çam fidanı dikildi.

“ŞEHİTLERİNİ DEFNEDECEKTİK”

Başkan Kadir Kılınçal açılışı yaptığı anıtla ilgili “Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitlerimizin anısına böyle bir şehitlik yapma kararı aldık. İlçemizden çıkacak şehitlerimiz de bu Şehitler Anıtı'na defnedilecekti” dedi.

“AK PARTİLİ BAŞKAN ÇİVİ BİLE ÇAKMADI”

Anıtın bakımsız olmasına tepki gösteren eski Başkan Kılınçal “10 yıldır görevde olan AK Partili ilçe başkanı Remzi Arayıt anıta bir tek çivi bile çakmamıştır. Anıtın açılışını BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte yapmıştık” diye duruma tepki gösterdi.

“HEM SEVİNİYORUZ HEM ÜZÜLÜYORUZ”

Sakarya Şehitler Anıtı'nın bakımsızlığına üzülen vatandaşlar, “İlçemize gelenler şehitliğin önünden geçerek ilçemize giriyorlar. Burası hem savaşta hayatını kaybeden şehitlerimiz için bir anıt mezar, hem de bundan sora hayatını kaybedecek olan şehitlerimiz için bir şehitlik olacaktı. Bakımsız hali bizleri derinden üzüyor olsa da ilçemizden şehit çıkmaması bizi sevindiriyor. Anıt yapıldıktan sonra bir tane şehidimiz oldu. O da Gümüşkonak'a defnedildi” şeklinde konuştular.