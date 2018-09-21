Fakıbaba’yı kızdıracak mektup

Birecik ilçesinin Şanlıurfa’dan alınarak Gaziantep’e bağlanmasını önerdiği için Tarım eski Bakanı Eşref Fakıbaba ile polemik yaşayan Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin, eski bakana mektup gönderdi. Fakıbaba’nın 10 yıl boyunca başkan, bakan ve vekil olarak görev yaptığını hatırlatan Bilgin, “Birecik ilçesi ve köylerine bu güne kadar ne yaptı? Ne katkı sağladı? Yol mu yaptırdı? İstihdamı mı arttırdı? diye vatandaşlar konuşmaktadırlar” dedi.

SON ALDIĞIM BİLGİLERE GÖRE…: Bilgin, milletvekili Fakıbaba'ya yazdığı mektubuna, “Son aldığım bilgilere göre” diye başladı ve AKP teşkilatlarındaki hoşnutsuzları sıraladı. Fakıbaba'nın AKP teşkilatının düzenini bozduğunu, adı terör örgütü ile anılan HDP'lilerin de aralarında bulunduğu 10-15 kişiye aynı zamanda belediye başkanı yapma vaatleri verdiğinin ileri sürüldüğünü anlatan Bilgin, ‘Seni belediye başkanı yapacağım', ‘Seni ilçe başkanı yapacağım' diye sözler verilmesinin huzursuzluğa yol açtığını kaydetti.

HİZMETE ENGEL OLUYORMUŞSUNUZ!: Mektupta, şu ifadeler kullanıldı: “Mevcut Birecik belediye başkanımızı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanına şikayet ettiğiniz ve doğalgaz için kazılan yerleri kapattırmadığınız, bu nedenle Birecik'i toz toprak içinde bıraktırdığınız söyleniyor. Yine halkımız arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin, Birecik Belediyesinin yaptığı ve yapacağı tüm işlere engel olmasını sağladığınız ve Birecik'i dışlayarak, halkı Birecik Belediye Başkanı Sayın Faruk Pınarbaşı'na karşı doldurduğunuz konuşuluyor.”

FAKIBABA MEMLEKETİ İÇİN NE YAPTI?: TSO Başkanı, aynı zamanda Birecik'li olan Fakıbaba'nın kendi ilçesine hizmet yaptırmadığını hatırlatarak, “Halk, ‘Fakıbaba bunca yıl memleketine ne hizmet getirdi' diye söyleniyor. Fakıbaba, Birecik ilçesi ve köylerine bu güne kadar ne yaptı? Ne katkı sağladı? Yol mu yaptırdı? İstihdamı mı arttırdı? diye vatandaşlar konuşmaktadırlar. Aynca Birecik Barajının adı Nizip-Birecik Barajı olarak değiştirildiğinde, A.Eşref Fakıbaba neden sahip çıkmadı? diye söylemektedirler“ ifadesini kullandı.

ZİYARETE GELİN: Bilgin, sorunları çözmek için Fakıbaba'yı ilçeye davet etti: “Bakanım yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına, Birecik'i en yakın zamanda ziyaret ederek, sorunlarını dinleyip, çözüme kavuşturmalı ve bu tür dedikoduları ortadan kaldırarak birlik, beraberlik ve uyum içerisinde hep birlikte çalışarak faydalı olacağını düşünüyorum.”