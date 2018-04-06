FETÖ’nün hakim ve savcılara ettirdiği yemin ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün örgüt üyelerini hakim ve savcı sınavlarına hazırlamak için kullandığı evlere yönelik operasyon yaptı. Soruşturma kapsamında örgütün hakim ve savcı adaylarını nasıl hazırladığına ilişkin önemli ayrıntılar elde edildi.

Operasyon kapsamında 13’ü avukat 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 18 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerin yakalama işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında ilginç ayrıntılara ulaşıldı. FETÖ'nün hakim-savcı çalışma evlerinin tedbirli ve tedbirsiz diye ikiye ayırdığı belirlendi. Tedbirli evlerde cep telefonu ve internetin yasak olduğu, dış dünya ile temaslarının kesildiği kaydedildi. Umut vadeden hakim ve savcı olacağına kesin gözüyle bakılan örgüt üyelerinin peşinin bırakılmadığı, gerekirse tehdit mekanizmalarının devreye sokulduğunun tespit edildiği bildirildi.

“YEMİN METNİ ORTAYA ÇIKTI”

FETÖ'nün her örgüt evine bir kod isim koyduğunun da soruşturma kapsamında tespit edildiği belirtildi. ‘Tedbirli evler’de kalanlara bir de yemin ettirdikleri ifade edildi. Kur’an’a el bastırılarak yapılan yeminde FETÖ'cülerin şunları söyledikleri belirlendi: “Bu evden kimseye bahsetmeyeceğime, evde bulunan diğer kişilerden kimsenin haberi olmayacağına eve getirilen soru bankaları hakkında hiçbir şekilde konuşmayacağıma, evin yerini hiç kimseye söylemeyeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

“BURUNLARINDAN KAN GELENE KADAR ÇALIŞSINLAR” TALİMATI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in bu evlerde kalanlara çok önem verdiği ve “Burunlarından kan gelene kadar ders çalışsınlar” şekl

inde talimat verdiğinin tespit edildiği bildirildi.

“ADLİYEDE KLOZET ÜSTÜNDE NAMAZ KILIN”

FETÖ'nün üst düzey yöneticileri tarafından örgüt üyelerine, “Hakim-savcı olduğunuzda, çalıştığınız adliyelerde namaz kılmayacaksınız. Tuvalette klozete oturup namaz kılacaksınız. Asker abileriniz de böyle yapıyor. Sahte kokteyller düzenliyor. Alkol Alıyorlar” talimatı verdiği de belirlendi. Örgüt elemanlarından geçmiş hayatlarıyla ilgili senaryolar uydurmaları istendi. Senaryoların örgüt ‘ablaları’ tarafından kontrol edildiği, ileride FETÖ’cü olduklarına dair bir şüphe elde edilirse, FETÖ’den nasıl nefret ettiklerine dair hazırladıkları senaryoların devreye sokulması istendi.