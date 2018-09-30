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Gelin arabası devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Siirt'te gelin arabasının düğün dönüşü devrilmesi sonucu damat ve bir kişi öldü, aralarında gelinin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

android-time 20:24 30 Eylül 2018
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Siirt'te gelin arabasının düğün dönüşü devrilmesi sonucu damat ve bir kişi öldü, aralarında gelinin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Eruh ilçesinde düğün sonrası damat Yakup ve gelin Sevda Tunç’u, Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar köyündeki evlerine götüren Yüksel Pozat yönetimindeki gelin arabası devrildi.

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Kazada, damat Tunç ile sürücü Pozat hayatını kaybetti, gelin ile araçtaki yakınları Semra Bakay ve Mehmet Tunç yaralandı.

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GELİN HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde sıkışan yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerince kurtarılarak Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. AA

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Son güncelleme: android-time 21:0330.09.2018
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