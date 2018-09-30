Gelin arabası devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Siirt'te gelin arabasının düğün dönüşü devrilmesi sonucu damat ve bir kişi öldü, aralarında gelinin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Eruh ilçesinde düğün sonrası damat Yakup ve gelin Sevda Tunç’u, Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar köyündeki evlerine götüren Yüksel Pozat yönetimindeki gelin arabası devrildi. Kazada, damat Tunç ile sürücü Pozat hayatını kaybetti, gelin ile araçtaki yakınları Semra Bakay ve Mehmet Tunç yaralandı. GELİN HASTANEYE KALDIRILDI Otomobilde sıkışan yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerince kurtarılarak Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. AA

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