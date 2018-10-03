Buhara hangi ülkede? Buhara nerede? (3 Ekim 12:30 hadi ipucu sorusu)

Hadi ipucu sorusu bugün Buhara'dan geliyor. Hadi yarışmasının 12:30 yayınlanacak bölümünde Buhara hangi ülkededir sorusu ipucu oldu. Peki Buhara hangi ülkede, nerede?

3 Ekim 2018 12:30 Hadi yarışması ipucu sorusu Instagram hesabında yayımlandı. Soru ‘Buhara hangi ülkededir?’ oldu. Hadi sosyal medya hesabından ipucu sorusunu, “Bugünkü ipucumuz Buhara’dan geliyor. Çölün kıyısında bereketli toprakların bulunduğu bir vahada kurulmuş bir şehir. Peki Buhara’nın hangi ülkede olduğunu biliyor muyuz?” şeklinde paylaştı. İşte ipucu sorusu olan Buhara hangi ülkede sorusunun yanıtı…

HADİ İPUCU SORUSU BELLİ OLDU

SORU: “Bugünkü ipucumuz Buhara’dan geliyor. Çölün kıyısında bereketli toprakların bulunduğu bir vahada kurulmuş bir şehir. Peki Buhara’nın hangi ülkede olduğunu biliyor muyuz?”

CEVAP: Özbekistan’dır

BUHARA NEREDE?

Orta Asya’nın en eski yerleşim bölgelerinden olan ve günümüzde Özbekistan sınırları içinde bulunan tarihî şehir. Arkeolojik bulgular şehrin tarihinin en az 2500 yıl civarında olduğunu göstermiştir. Şehirde yapılan Arkeolojik kesit çalışmalarında yaklaşık 20 m kadar derinlikteki alt katmanda; kamusal binalar, askeri tahkim yapıları, çanak-çömlek ve madeni paralar gibi çeşitli arkeolojik buluntulara rastlanılmıştır.

Mâverâü'n-nehr’in çok sayıda şehri, kasabası, nahiyesi ve köyü olmasına rağmen bunların en gözde ve tanınmış olanı Buhârâ'dır. Müslümanlar buraya “Fâhire” (kıymetli/değerli) derler ve doğunun “Kubbetü'l-İslâm”ı olarak kabul ederler. Buranın İslâm âlemindeki yeri, Medine ve Bağdad gibidir. Şehir ve etrafı, burada yetişen âlim ve fâkihlerinin nûruyla aydınlanmış, en nadide yüce şahsiyetlerle süslenmiştir.