İki ünlü mizah ustası ‘Halk Arenası’nda!

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'la 'Halk Arenası' bu hafta da gündeme damgasını vuracak. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen reyting rekortmeni programın bu akşamki konukları, Türk tiyatrosunun iki dev ismi, büyük mizah ustaları Metin Akpınar ve Müjdat Gezen!..

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ bu akşam da İstanbul Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde sevenleriyle bir kez daha buluşuyor.

Yine gündeme damgasını vuracak olan ‘Halk Arenası’nda, Türk tiyatrosunun iki dev ismi, büyük mizah ustaları Metin Akpınar ve Müjdat Gezen programın konuğu oluyor.

İki usta ismin ülke gündemi ile ilgili açıklamaları günlerce konuşulacak.

‘Halk Arenası'nın yapıldığı İstanbul Kadıköy Evlendirme Dairesi tıklım tıklım dolmuş durumda!..

Program öncesi Vefa Lisesi mezunları; meslekte 50. yılını tamamlayan Vefa Lisesi mezunlarından gazetemiz yazarı Usta Haberci Uğur Dündar ‘a bir plaket verdi.

İŞTE HALK ARENASI’NDAN EN GÜZEL KARELER!..

FOTOĞRAFLAR: ATİLLA KÖPRÜLÜOĞLU- HALK ARENASI YAYIN YÖNETMENİ