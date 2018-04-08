İlber Ortaylı “Türklerin Serüveni” konulu söyleşide konuştu

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türklerin Serüveni" konulu söyleşiye katıldı. Ortaylı kısa zaman önce açıklanan soy bilgileri hakkında, "Kimse 1854'ten geri gidemiyor ama bu demek değil ki soysuz bir milletiz. Hayır, sadece kayıt tutmayan bir milletiz. Onun için bu zaaftan faydalanıp, insanların soyları üzerinde konuşanlar hem cahildir hem zihinleri geridir. “ açıklamasında bulundu.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Türklerin Serüveni” konulu söyleşide “Türklerin çok asil bir millet olduğunu ve bunun dünya tarihçileri tarafından her zaman kabul görüldüğünü” söyledi.

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“ZİHİNLERİ GERİDİR”

İlber Ortaylı, “Osmanlı döneminde ele geçirilen topraklarda, insanların dili ve ırkına dokunulmadığı için birçok Avrupa ülkesinin soyunu kaybetmediğini” ifade eden Ortaylı, soylarını kayıt altına alınmadığını vurgulayarak “Nüfus kayıtlarımızın ne kadar zayıf olduğu son olaylarda görülüyor. Herkese bir şecere çıkarıyorlar. Kimse 1854’ten geri gidemiyor ama bu demek değil ki soysuz bir milletiz. Hayır, sadece kayıt tutmayan bir milletiz. Onun için bu zaaftan faydalanıp, insanların soyları üzerinde konuşanlar hem cahildir hem zihinleri geridir.” diye konuştu.

Türklerin şecerelerinin yaşadıkları köy ve mahalle nezdinde kayıtlı olduğuna dikkati çeken Ortaylı, “Batıdaki bir aristokratın şecere kaydı ise kalede veya kilisede saklıdır. Bu onlar için çok önemli çünkü o şecere sayesinde imtiyazlıdırlar. 16. yüzyıla kadar gider bir ailenin soyu.” dedi.

Programın yapıldığı salonda yaşanan yoğunluk üzerine, bazı dinleyiciler söyleşiyi salonun dışından takip etmek zorunda kaldı.