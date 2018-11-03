Son dakika! İstanbul’da fabrika yangını! Yaralılar var

İstanbul Sultangazi'de ayakkabı bağcığı üreten bir imalathanede yangın çıktı. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, arka taraftaki plastiklerin alev almasıyla tekrar büyüdü. Yangında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almaya başladı. Ancak ark tarafta plastik malzemelerin bulunduğu alana sıçrayan alevler, bir anda yeniden büyüdü. Yangında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin vücudunda yanıklar oluştuğu, diğer ikisinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangın itfaiyenin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL (İHA)