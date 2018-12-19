İstanbul’da kar tatili olacak mı? Yarın İstanbul’da okullar tatil mi?

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merakla araştırılıyor. Yurdun birçok ilinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti. İstanbul Valiliği tarafından kar tatili açıklaması geldi mi? Peki, 20 Aralık İstanbul’da okullar tatil olacak mı, kar tatili var mı?

İstanbul’da kar yağışı başladığı. Birçok ilçede yoğun şekilde görülen kar yağışı ardından öğrenciler “Okullar tatil olacak mı?” sorusunu sormaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ve Afet Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamalara göre bugün kar yağışı etkili olacak. Kar yağışının başlaması ile öğrenciler ve veliler kar tatili olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. İstanbul Valiliği tarafından henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL’DA OKULLAR YARIN (20 ARALIK) TATİL Mİ?

İstanbul’da kar yağışı ve 20 Aralık’ta okulların tatili ilan edileceği hakkında henüz İstanbul Valiliği’nden konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Yapılan güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

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EDİRNE'NİN İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL

Edirne'nin Keşan ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim kurumları ve kreşlerin yarın tatil edildiği belirtildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Edirne'de olumsuz hava şartları nedeniyle İpsala ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda, Uzunköprü ilçesinde ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verilecek.