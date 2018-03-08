Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kahramanmaraş’ta minibüs devrildi, çok sayıda öğrenci yaralı

Kahramanmaraş'ta, Yedikuyular Kayak Merkezi'nden dönen üniversite öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, kontrolden çıkıp, park halindeki hafif ticari araca çarparak, devrildi. Kazada, servis sürücüsü ile 28 öğrenci yaralandı.

android-time 16:50 8 Mart 2018
Haberler Gündem
Kahramanmaraş’ta minibüs devrildi, çok sayıda öğrenci yaralı
Kahramanmaraş'ta, Yedikuyular Kayak Merkezi'nden dönen üniversite öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, kontrolden çıkıp, park halindeki hafif ticari araca çarparak, devrildi. Kazada, servis sürücüsü ile 28 öğrenci yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Girne Caddesi’nde meydana geldi.

Yedikuyular Kayak Merkezi’nden aldığı üniversite öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen servis midibüsü, Fetih Bulvarı’ndan döndüğü caddede kontrolden çıktı. Park halindeki hafif ticari araca çarpan midibüs, devrildi.

resimid_4689849

Kazada, midibüs sürücüsü ile araçta bulunan 28 üniversite öğrencisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralı 29 kişi, sağlık görevlilerince midibüsten çıkarılıp, ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.

DHA

resimid_4689872resimid_4689887resimid_4689908
Son güncelleme: android-time 18:3708.03.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar