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Kanserojen içerikli 25 bin kaçak oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da bir depoya yapılan baskında 25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların imha edileceği bildirildi.

android-time 19:44 24 Mart 2018
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Kanserojen içerikli 25 bin kaçak oyuncak ele geçirildi
İstanbul'da bir depoya yapılan baskında 25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların imha edileceği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurda kaçak yollardan oyuncak sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde bulunan bir depoya baskın düzenledi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Operasyonda 25 bin oyuncak ele geçirildi; İ.D. gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen oyuncakları inceleme için laboratuvara gönderdi.

Foto: DHA

Foto: DHA

İncelemelerde oyuncakların insan sağlığına zararlı ağır metal ve kanserojen olarak değerlendirilen boyalar içerdiği tespit edildi. Oyuncakların imha edileceği öğrenildi. DHA

Foto: DHA

Foto: DHA

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