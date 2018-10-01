‘Karıma bakamazsınız’ diyen koca komşularına ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul’da Pendik’te “Karıma niye bakıyorsunuz” diyen Murat A. komşularına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda komşu Semra Kaya hayatını kaybederken, eşi ve iki çocuğu ise yaralandı.

Pendik, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ikamet eden Murat A. (43) ile komşusu Kaya ailesiyle iki ay önce “Karıma niye bakıyorsunuz” tartışması yaşandı. Murat A.'nın komşularının evin önüne koydukları ve sık sık oturdukları koltuğu kırması üzerine aralarında husumet başladı.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Komşular arasında sık sık yaşanan tartışma dün kanlı bitti. Sabah saatlerinde komşusu Semra Kaya ile yeniden tartışan Murat A., tartışmanın büyümesi üzerine evinden pompalı tüfeğini alarak önce Semra Kaya'ya ardından eşi Zekai Kaya'ya (54) ve çocukları Pakize (31) ve Yasin Kaya'ya (24) peş peşe ateş etti.

Olayda Semra Kaya hayatını kaybederken, diğer aile üyeleri ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürürken, kaçan Murat A. ise yakalandı.

“SÜREKLİ EŞİME BAKIYORLARDI”

Emniyette sorguya alınan Murat A. ifadesinde, “Sürekli eşime rahatsız edici bir şekilde bakıyorlardı. Olay bu yüzden yaşandı” dediği öne sürüldü. İşlemler tamamlanan şüpheli Murat A. adliyeye sevk edildi.