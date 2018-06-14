Kars’ta bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il bayram namazı vakitlerini açıkladı! (Ramazan 2018)

Milyonlarca insanın camileri dolduracağı bayram namazı ile 2018 Ramazan Bayramı'na giriş yapacağız. Tüm illerde olduğu gibi Kars'ta yaşayan vatandaşlar da bayram namazı vaktini araştırıyor. Diyanet açıkladığı bayram namazı vakitleri ile il il ve Kars bayram namazı saati haberimizde.

Milyonlarca Müslüman Ramazan ayı boyunca oruçlarını tuttu, iftarlarını yaptı şimdi de sıra bayrama geldi. Şevval ayının ilk gününde bayram namazı ile başlayan ve üç gün boyuca devam eden Ramazan Bayramı boyunca tüm yurttaşlarımız gibi Karslılar da eş dost ve akraba ziyaretlerini gerçekleştirecek. Ziyaretlerden önce bayram namazı kılacak olan Karslılar haberimizde yer alan il il diyanet bayram namazı vakitleri linkinden kendi ilçesinde namaz vaktini öğrenebilirler.

Kars bayram namazı saati: 05:22

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar.

Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır.

İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar.

Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.