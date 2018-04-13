Katil akademisyen 15 Temmuz gecesi bilgisayarını formatlamış!

Osmangazi Üniversitesinde 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar'ın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi üniversiteye gidip bilgisayarını formatladığı bildirildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, TBMM'de yaptığı açıklamada olayı incelediğini belirterek, ”Bu katil Fetullahçıdır, 15 Temmuz gecesi bilgisayarına format attığı tespit edildi. FETÖ'nün soruları sızdırdığı 2006 ALES sınavında derece yapmış. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Fetullahçı terör örgütünün çok etkin olduğu bir dönemde ABD Denver Üniversitesine eğitime gönderildi” dedi ve şunları söyledi: “Denver Üniversitesi'nde başarılı olamadığı ve yönetmelikler izin vermediği halde Tokat'ta üniversitede araştırma görevlisi yapılmış. Daha sonra Osmangazi Üniversitesine naklen atanıyor. Çok daha önemlisi, 15 Temmuz gecesi üniversiteye gitmiş, odasındaki bilgisayara format atmış”

Yüksel bu kişinin darbe kalkışması sonrası yüzden fazla akademisyeni FETÖ'cü olmakla suçladığını ve bu kişilerin yargılamalar sonrası aklanmasına karşın halen görevlerine dönemediklerini hatırlatarak “İhbar edilenler bu katille ilgili üniversiteye şikayet dilekçeleri verdi. Dilekçelerinin hiçbiri işleme alınmamış, kaydedilmemiş, bu adam korunmuş ve kollanmış. Bu katliam, Türkiye'de kol gezen ihbarcılık, iftira ve şiddet atmosferinin ete kemiğe bürünmüş halidir” yorumunda bulundu.

İLGİLİ HABER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi katliamından detaylar...