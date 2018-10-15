Köprüsü’de 4 saat süren intihar girişimi

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Trafik yoğunluğuna sebep olan girişim 4 saat sürerken korkuluklardan inmeye ikna edilen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına saat 06.30 sıralarında çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Köprüden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı izlemek için köprü üzerinde yavaşlayan sürücüler nedeniyle Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çabası yaklaşık 4 saat sürdü. Korkuluklardaki kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İSTANBUL, (DHA)

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